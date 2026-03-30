כיכר השבת
מול נציגי הבד"ץ

איש העסקים רמי לוי מכר את החמץ של כלל עסקיו המסועפים

בפגישה אישית, ללא גינונים ומאמץ מסחרי, חתם רמי לוי על שטר המכירה מול נציגי הבד"ץ של העדה החרדית. המעמד מסמל את המחויבות ההלכתית של רשת הקמעונאות הגדולה בישראל (צרכנות)

איש העסקים רמי לוי במכירת חמץ (צילום: באדיבות המצלם)

בצעד המדגיש את המסורת היהודית עליה מושתתת רשת 'רמי לוי', הגיע בסוף השבוע האחרון איש העסקים רמי לוי למעמד מיוחד של מכירת החמץ עבור כלל עסקיו המסועפים, הכוללים עשרות סניפים, מרלוג"ים ומפעלי ייצור בכל רחבי הארץ.

המכירה בוצעה ישירות מול המפקח הרב מרדכי בלוי, שליח מטעם הבד"ץ של העדה החרדית. מעמד המכירה התקיים בלשכתו של רמי לוי באווירה עניינית ומכובדת, "בפשטות האופיינית לו", לדברי הנוכחים, ללא שולחן ערוך, גינונים, או כיבוד מיותר כמי שרואה בעשייה ההלכתית ערך עליון העומד בפני עצמו.

רמי לוי, המקפיד על איכות מוצרי הרשת והידור הכשרות בסניפי מהדרין, חתם על שטר המכירה המקיף, אשר מסמיך את רבני הבד"ץ למכור את כל מלאי החמץ שנותר ברשת לגוי, כנהוג בהלכה.

חג פסח כשר ושמח.

