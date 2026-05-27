אלפי לומדים, רבבות כוסות קפה והתרגשות של הגבאים ברחבי הארץ

שנה אחרי שנה רשת רמי לוי זוכה לרגש מאות ואלפי לומדי תורה ולהיות חלק מבית המדרש בליל שבועות, גם השנה נרשמה התרגשות עצומה בקרב גבאי בתי הכנסיות, כאשר אלפי לומדים בכל רחבי הארץ נהנו מכיבוד עשיר שליווה את הלימוד לאורך כל הלילה
ליל חג השבועות, השעה 02:30 בלילה. מאות היכלי תורה בכל רחבי הארץ, מטבריה ועד אשקלון, נמצאים בשיא ה"שטייגן".
הדפים רצים, והמערך הלוגיסטי חסר התקדים שהוכן בקפידה במשך שבועות ארוכים ונפרס בבתי הכנסת עוד מערב החג, מתגלה במלוא עוצמתו במאות נקודות קצה, במסגרת פרויקט "יובל של הוקרה ללומדי התורה".
עשרות אלפי לומדי התורה, שנהנו לאורך שעות הלימוד מרצף של כיבוד עשיר ואנרגיה שהמתינו להם על השולחנות, חתמו לילה של התעלות ושטייגן בלתי פוסק.
ברשת רמי לוי סיכמו את המבצע בסיפוק רב. גם בשנת החמישים, רמי לוי היה חלק מלימוד התורה בבתי המדרש - תורה וגדולה במקום אחד.
