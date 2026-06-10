הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פתחה בהליך אכיפה רשמי בעקבות השימוש השנוי במחלוקת בטכנולוגיית זיהוי פנים במכונות למיחזור בקבוקים. הרשות פנתה בימים האחרונים לגורמים הרלוונטיים בדרישה לקבלת מידע ומסמכים, במטרה לבחון את חוקיות המהלך ועמידתו בהוראות חוק הגנת הפרטיות.

ההחלטה על פתיחת ההליך מגיעה בעקבות חשיפת "היום", לפיה צרכנים המבקשים למחזר בקבוקים ולקבל את דמי הפיקדון כחוק, נדרשים לעבור זיהוי פנים ביומטרי כתנאי מוקדם להפעלת המכונה. המכונות המדוברות, המופעלות על ידי חברת "אסופתא", מוצבות כיום בסניפי רשת "רמי לוי שיווק השקמה", וקיימת כוונה להרחיב את פריסתן לרשתות שיווק נוספות.

הרשות להגנת הפרטיות: "מידע רגיש, נבחן עיצומים כספיים"

מהרשות להגנת הפרטיות נמסר בתגובה כי "הפרקטיקה של איסוף מידע ביומטרי כתנאי לקבלת דמי פיקדון מוכרת לה ונבחנת על ידה". ברשות הדגישו כי מידע ביומטרי מוגדר על פי חוק כמידע רגיש במיוחד, והשימוש בו כפוף למגבלות מחמירות, לרבות חובת יידוע ברורה, קיומו של בסיס חוקי לאיסוף הנתונים והקפדה על אבטחת מידע מחמירה.

עוד הבהירו ברשות המשפטית כי במידה וימצא שהחברות הפרו את הוראות החוק, עומדות בפניהן סמכויות אכיפה נרחבות, ובהן הטלת עיצומים כספיים כבדים ומתן התראות מנהליות.

כיום, על גבי המכונות עצמן מופיע כיתוב המבהיר לצרכנים כי עצם השימוש במכונה מהווה הסכמה להפעלת טכנולוגיית זיהוי הפנים. לפי ההודעה הרשמית של החברה המוצגת לציבור, "הזיהוי המקודד מיועד אך ורק לאכיפת מגבלת החוק של עד 50 מיכלי משקה ליום לצרכן ויימחק בסוף יום העבודה".

ברמי לוי ובאסופתא מתגוננים: "התייעלות הכרחית מול האספנים"

מנגד, מנכ"לית רשת רמי לוי, יפית אטיאס, הגנה השבוע בנחרצות על המהלך הטכנולוגי והגדירה אותו כ"חלק מהתייעלות הכרחית" בענף המיחזור. לדבריה, זיהוי הפנים מהיר ויעיל בהרבה בהשוואה להזנה ידנית של מספר תעודת זהות, והוא מסייע באופן ישיר להתמודד עם העומסים הכבדים והתורים המשתרכים בסמוך למכונות.

בסגנון דומה, בחברת "אסופתא" טענו כי לא מדובר בפגיעה בפרטיות אלא ב"פיצ'ר צרכני" שנועד לפתור כשל שוק מובנה. בחברה מסבירים כי התוכנה נועדה למנוע מאספני בקבוקים מקצועיים להגיע עם מאות בקבוקים בבת אחת, לתפוס את המכונות למשך שעות ארוכות ולחסום את הגישה לצרכנים הפרטיים.

כרמית ברדוגו, המשנה למנכ"ל וראש מערך הרגולציה באסופתא, ביקשה להרגיע את החששות ומסרה כי המידע המצולם מקודד מיד ונמחק כעבור זמן קצר. "בחַנו את הנושא מכל הכיוונים ובכפוף לדיני הפרטיות", הבהירה ברדוגו, והוסיפה כי המטרה הבלעדית היא לאפשר שימוש הוגן ונוח לכלל הציבור, תוך שמירה על מגבלת 50 הבקבוקים למחזר בודד.

מרשת רמי לוי נמסר בתגובה הרשמית לפתיחת הבדיקה: "אנחנו מגובים בחוות דעת משפטית בנושא". כעת, יצטרכו ברשות להגנת הפרטיות להכריע האם ההסברים הללו עומדים במבחן החוק המקומי, או שמא מדובר באיסוף ביומטרי לא מידתי.