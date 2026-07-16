נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קבע היום (חמישי) כי התלונה נגד הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, בעקבות התבטאויותיו נגד שופטי בג"ץ שנתנו החלטות בשבת, מוצדקת במלואה.

ההחלטה עוסקת בשלוש תלונות שהגישו התנועה למען איכות השלטון בישראל והמרכז הרפורמי לדת ומדינה. התלונות עסקו בשני נושאים: דברי הרב יוסף נגד שופטי בג"ץ בפרשת ההחלטות שניתנו בשבת, ודבריו בעקבות פסק הדין שחייב את הרבנות לאפשר לנשים לגשת למבחני הרבנות.

במסגרת שיעורו השבועי מתח הרב יוסף ביקורת חריפה על שופטי בג"ץ והשתמש בין היתר בביטויים "השופטים החצופים האלה", "רומסים את התורה הקדושה" ו"בג"ץ אויב היהדות".

קולה קבע כי סוגיית הדיון וההכרעה בשבת אינה מצויה בליבת תפקידיו של הרב הראשי. לכן, ההתבטאויות אינן נהנות מהחריג שבכללי האתיקה, המגן על פעולות ואמירות של דיין הנובעות מתפקידו כרב ראשי.

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לדברי הנציב, הביטויים כוונו כלפי השופטים עצמם, חרגו באופן משמעותי מביקורת לגיטימית ומקובלת ולא תאמו את השיח הממלכתי המצופה מנושא משרה שיפוטית בכירה.

קולה הוסיף כי שימוש פומבי בביטויים חריפים ומתלהמים עלול לפגוע באמון הציבור הן במערכת בתי המשפט והן במערכת בתי הדין הרבניים. בעקבות זאת מצא את התלונה הנוגעת להתבטאויות בפרשת השבת מוצדקת במלואה.

מנגד, הנציב דחה את התלונה הנוגעת לדברי הרב יוסף על פסק הדין שאפשר לנשים לגשת למבחני הרבנות. הוא קבע כי נושא בחינות ההסמכה ומתן הכשירות לרבנות נמצא בליבת סמכויותיו של הרב הראשי.

קולה הבהיר כי גם ביקורת בנושא המצוי בסמכות הרב הראשי צריכה להיות עניינית ומכבדת ולא להתמקד באדם. עם זאת, קבע כי סמכות הנציבות מוגבלת כאשר מדובר בהתבטאויות הנובעות ישירות מתפקידו של הרב יוסף כרב ראשי.

בתגובה לתלונות טען ראש לשכתו של הרב יוסף, עו"ד איתי גדסי, כי דבריו נאמרו במסגרת מעמדו כרב הראשי וכסמכות הלכתית, ומתוך חובה להביע עמדה בעניינים הנוגעים לתחום סמכותו. עוד נטען כי יש לבחון את הביטויים בתוך ההקשר ההלכתי שבו נאמרו.

בסיום ההחלטה קבע קולה כי התלונה בפרשת השבת מוצדקת, ואילו התלונה בעניין מבחני הרבנות לנשים נדחית. למרות קבלת חלק מהתלונות, הנציב לא הטיל סנקציה על הרב יוסף.