תפנית בפרשה המשפטית של מרדכי דוד. לאחר שביום חמישי הוציא בית המשפט צו הבאה נגדו בשל אי התייצבות לדיון בהליך הפלילי המתנהל בעניינו, הוחלט לבטל את הצו.

צו ההבאה הוצא לאחר שדוד לא הגיע לדיון שנקבע מראש. בהחלטה המקורית מתח בית המשפט ביקורת על אי ההתייצבות, והורה גם כי יישא בהוצאות שנגרמו בעקבות דחיית הדיון.

אלא שבהמשך הסביר עורך דינו של דוד כי אי ההתייצבות נבעה מטעות ביומן המשרד, וכי מרשו עצמו לא ידע על התקלה ולא היה אחראי להיעדרותו מבית המשפט.

לאחר ששמע את ההסבר, החליט בית המשפט לבטל את צו ההבאה שהוצא נגד דוד. בכך בוטלה ההחלטה להביאו בכפייה לדיון, וההליך יימשך בהתאם להחלטות בית המשפט.