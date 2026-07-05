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הדרמה בבית המשפט הסתיימה: ההחלטה המפתיעה בעניינו של מרדכי דוד

ימים ספורים לאחר שבית המשפט הוציא נגדו צו הבאה בעקבות אי התייצבות לדיון, התקיימה בחינה מחודשת של הנסיבות. בסיומה התקבלה החלטה חדשה, לאחר שהוצגה בפני השופטים עמדת ההגנה וההסברים לאירוע (משפט)

פעיל הימין מרדכי דוד חוסם את רכבו של אהרן ברק (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

תפנית בפרשה המשפטית של מרדכי דוד. לאחר שביום חמישי הוציא בית המשפט צו הבאה נגדו בשל אי התייצבות לדיון בהליך הפלילי המתנהל בעניינו, הוחלט לבטל את הצו.

צו ההבאה הוצא לאחר שדוד לא הגיע לדיון שנקבע מראש. בהחלטה המקורית מתח בית המשפט ביקורת על אי ההתייצבות, והורה גם כי יישא בהוצאות שנגרמו בעקבות דחיית הדיון.

אלא שבהמשך הסביר עורך דינו של דוד כי אי ההתייצבות נבעה מטעות ביומן המשרד, וכי מרשו עצמו לא ידע על התקלה ולא היה אחראי להיעדרותו מבית המשפט.

לאחר ששמע את ההסבר, החליט בית המשפט לבטל את צו ההבאה שהוצא נגד דוד. בכך בוטלה ההחלטה להביאו בכפייה לדיון, וההליך יימשך בהתאם להחלטות בית המשפט.

בית המשפטמרדכי דוד

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