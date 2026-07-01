המהפכה השקטה של לוין: מונו 290 שופטים בקדנציה אחת

הוועדה לבחירת שופטים, בראשות סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, התכנסה הבוקר (רביעי) ובחרה 26 שופטים ורשמים חדשים לערכאות השונות. עם השלמת המהלך הנוכחי, רשמה הוועדה תחת הנהגת לוין הישג משמעותי בקדנציה הנוכחית עם מינויים של 290 שופטים ורשמים בכירים בסך הכל.

נתון דרמטי זה מעלה כי למעלה מ-30% מכלל מצבת השופטים המכהנים כיום במדינת ישראל מונו במהלך תקופת כהונתו של שר המשפטים הנוכחי.

שר המשפטים יריב לוין סיכם בסיפוק רב את שרשרת המינויים והצהיר כי מדובר בשינוי מגמה היסטורי ועמוק במערכת הציבורית. לוין הבהיר כי במהלך הקדנציה הוא הוביל מהפכה של ממש במינוי השופטים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם חבריו לוועדה, השרה אורית סטרוק וחבר הכנסת יצחק קרויזר.

לדבריו, השלושה שמו דגש מיוחד על קידום מועמדים מקצועיים שדרכם נחסמה במשך שנים ארוכות מסיבות לא ענייניות. לוין הוסיף כי המהלכים הללו הולידו גיוון חסר תקדים בהרכב השופטים בישראל, והדגיש שכלל המינויים בוצעו תחת הסכמה רחבה, אשר נחוצה במיוחד לצורך הגברת אמון הציבור במערכת המשפט. השר חתם את דבריו באיחולי הצלחה לנבחרים ובהבעת תודה עמוקה למנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, על עבודתו יוצאת הדופן שהייתה הכרחית להצלחת ההליך.

בגזרת המינויים לבתי משפט השלום, נבחרה רשמת ההוצאה לפועל אפרת אזולאי חנוביץ לכהן בבית משפט השלום לענייני משפחה במחוז חיפה.

למחוז דרום מונו שורה ארוכה של שופטי שלום חדשים, ובהם עורכי הדין חן בן חיים, בנימין גריקו, שלמה ויזן שיכהן באילת, דורית לוין וולף, תרזה לס-גרוס ועידו פורת, לצד הרשמת הבכירה מירב גולדנר ורשמת ההוצאה לפועל קרן פרג'ון זיטמן.

בנוסף, אישרה הוועדה מינוי רשמים בכירים חדשים הפרוסים על פני מחוזות רבים ברחבי הארץ. במחוז צפון נבחרו רשם ההוצאה לפועל עיסאם חאיק ועורך הדין עמרי פרי, ובמחוז חיפה מונו עורכי הדין ג'ריס גנטוס, יעל נסים ליטביננקו, ערן שחר וגיל שפטל.

למחוז המרכז מונו עורכות הדין איילת גלעדי, ורד לופו ובוסנה מהרט-דסה, בעוד שבמחוז תל אביב נבחרו עורכת הדין ליאור אהרוני ורשם ההוצאה לפועל אסף אבני, שישמש כרשם בכיר וכרשם לענייני משפחה. למחוז ירושלים מונו עורכי הדין רוית טל, מירב רוזן ועמרי-יוסף רון-טל, ובמחוז דרום נבחרו עורכי הדין נטלי דולינגר זקש, שירן וקנין וברק שורץ.