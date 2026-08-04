תוכן פסול לילדים: הוט תפצה לקוחות ב-4 מיליון שקלים

אולם בית המשפט והפסיקה נגד הוט ( צילום: באמצעות AI )

הסדר פשרה יוצא דופן אושר השבוע בבית המשפט לתביעות קטנות, כאשר חברת הוט מערכות תקשורת התחייבה לפתוח לכלל לקוחותיה ערוצי ילדים מובילים ללא תשלום למשך חודש שלם, בעקבות תביעה שהוגשה נגדה בטענה לשידור תכנים בלתי ראויים לילדים בשעות היום. הפיצוי הכולל מוערך במיליוני שקלים, והוא מהווה תקדים משמעותי בתחום אחריות חברות התקשורת כלפי הצרכנים.

על פי פרטי ההליך המשפטי, התביעה הוגשה על ידי שני קטינים באמצעות אימם, לאחר שבמשך כחודשיים הם תיעדו כ-80 מקרים שבהם שודרו תכנים בלתי ראויים בעליל בשעות היום. בניגוד לטענות החברה על תקלה נקודתית או שידור חי שיצא משליטה, התברר כי מדובר בתכנים ששובצו מראש ובמודע בלוח השידורים. התובעים הצביעו על כך שהתכנים כללו סרטים ותוכניות ששמם מעיד בגלוי כי אינם מתאימים לילדים ולנוער. לטענתם, מדובר בהפרה בוטה של אמון הציבור ובסיכון ממשי לרווחת ילדים שנחשפו לתכנים אלו בזמן שהוריהם סברו כי הם צופים בתכנים מתאימים לגילם.

הלקוח צודק ( צילום: AI )

הוט ניסתה להתגונן – בית המשפט דחה

מנגד, הוט ניסתה להתגונן וטענה כי חלק מהתכנים הופקו על ידי גורמים חיצוניים, כי היא מפעילה מערכות בקרה, וכי מציאות המדיה בימינו מורכבת יותר. החברה ביקשה להדגיש את המאמצים שהיא משקיעה בפיקוח על התכנים המשודרים ברשתותיה.

אולם בית המשפט דחה את ההסתייגויות הללו והבהיר כי מדובר בהפרה בוטה המחייבת מענה אמיתי לציבור. השופט קבע כי אחריות החברה היא מוחלטת כלפי הצרכנים, ללא קשר למקור הפקת התכנים או למורכבות הטכנולוגית.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שחברות תקשורת נתבעות בגין הפרת התחייבויותיהן כלפי לקוחות. בעבר, חויבה הוט בפיצוי כספי משמעותי בגין אי-הגעת טכנאי במועד שתואם, במקרה שהדגיש את היקף האחריות המוטלת על חברות השירות.

פיצוי במיליוני שקלים – ערוצי ילדים חינם לכולם

לפי הסדר הפשרה שאושר, הוט תפתח לכלל לקוחותיה למשך חודש שלם, וללא שום עלות או תנאי, ערוצי ילדים מובילים כמו ערוץ הילדים עד גיל 8 וספריית KIDZ. השווי הכולל של הפיצוי מוערך במיליוני שקלים, בהתחשב במספר הלקוחות הרב של החברה.

לצד זאת, התחייבה החברה לחדד באופן מיידי את הנהלים מול ספקי התוכן והעובדים, כדי לוודא פיקוח הדוק ומניעה מוחלטת של הישנות מקרים דומים בעתיד. ההתחייבות כוללת הקמת מערכת בקרה משופרת ושיפור ההדרכה לעובדים האחראים על שיבוץ התכנים.

גורמים משפטיים מעריכים כי פסק הדין עשוי להוות תקדים משמעותי בתחום אחריות חברות התקשורת, ולהוביל לתביעות נוספות במקרים דומים.