מכה לעותרים: בג"ץ המליץ למשוך את העתירה נגד חוק אונר"א

שופטי בג"ץ מתחו היום (שני) ביקורת חריפה על העתירה שהגיש ארגון עדאלה נגד חוק אונר"א, והבהירו כי לא הוצגה בפניהם תשתית עובדתית ומשפטית המבססת פגיעה בזכויות. בתום הדיון המליצו השופטים לעותרת למשוך את העתירה.

את הדיון פתח השופט עופר גרוסקופף בשאלות בנוגע לבסיס המשפטי שעליו נשענת העתירה: "חוקי היסוד מגינים על זכויות האדם. מה הטענה, היכן הפגיעה בזכויות? היכן הכנסת חרגה מסמכותה?".

סוהאד בשארה, מנהלת המחלקה המשפטית של ארגון עדאלה, השיבה כי החוק משפיע על אוכלוסייה המתמודדת עם תנאים קשים. "אנחנו מדברים על פלח אוכלוסייה שהוא בתנאים הכי קשים. גם לאזרח בירושלים, גם בגדה המערבית וגם בעזה. הם מקבלים 70 שנה רשת ביטחון סוציאלית מאונר"א", טענה.

השופט גרוסקופף הקשה על בשארה ודרש לראות ראיות לפגיעה שעליה הצביעה: "אם גברתי אומרת שיש פה פגיעה בפועל באוכלוסייה, גבירתי צריכה להביא ראיות. אין בתצהירים שהגשתם שום דבר שיכול לבסס פגיעה בפועל, ואם אין ראיות אז על מה אנחנו אמורים לדון?".

גרוסקופף הוסיף כי בעתירה לא הוצג אפילו אדם אחד שטען כי מצבו הורע מאז הפסקת פעילות אונר"א.

השופטת גילה כנפי-שטייניץ תהתה מהו המקור המשפטי שמחייב את ישראל להמשיך בשיתוף הפעולה עם הארגון: "מה בכלל הבסיס המשפטי לחובת המדינה לשתף פעולה עם ארגון מסוים?".

לאחר שבשארה השיבה כי אי אפשר להתנתק מהארגון לאחר 70 שנה של פעילות, השופטת שאלה: "למה אי אפשר?! מרגע שהמדינה משתפת פעולה עם ארגון הומניטרי מסוים, היא לא יכולה להפסיק?!".

גם השופט יחיאל כשר מתח ביקורת על התשתית שהוצגה בעתירה. "אם אין אף תצהיר שהובא אחרי חיקוק החוק, אין כאן אפילו את כרטיס הכניסה בעתירה הזאת. אין התחלה בכלל בתיק הזה", אמר.

בתום הדיון המליצו שלושת השופטים לעדאלה למשוך את העתירה. בשל מצבה המשפטי של העתירה, השופטים אף לא מצאו צורך לשמוע את טענות המדינה והכנסת נגדה.