שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין דחה היום (שלישי) בקשה דחופה למנוע את כינוסה של ועדת הכספים, שהתכנסה לדיון בשורה של העברות תקציביות במהלך פגרת הבחירות.

את העתירה הגישו עמותת חדו"ש, חופש דת ושוויון, וחברת הכנסת נעמה לזימי. העתירה הופנתה נגד יו"ר ועדת הכספים, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ומשרד האוצר, באמצעות פרקליטות המדינה.

העותרות ביקשו מבג"ץ להוציא צו ארעי שימנע את כינוס הוועדה עד להכרעה בבקשתן לצו ביניים. לטענתן, הדיון כולל עשרות העברות תקציביות, ובהן כספים קואליציוניים בסכומים של מאות מיליוני שקלים, והוא מתקיים בתקופה שבה הכנסת נמצאת בפגרת בחירות.

בהחלטה קצרה קבע השופט שטיין: "לא ראיתי לנכון ליתן סעד ארעי". לצד זאת, הוא הורה לעותרות להגיש עד מחר, 5 באוגוסט בשעה 09:00, הודעת עדכון בדבר ההחלטות שהתקבלו במסגרת ישיבת ועדת הכספים.

בעתירה נטען כי כינוס הוועדה אינו עומד בתנאים שנקבעו לפעילות ועדות הכנסת במהלך פגרת הבחירות. על פי העותרות, נושאי הדיון הועברו בהתראה קצרה, ללא הסכמת ועדת ההסכמות וללא קיום דיון מוקדם בוועדה על עצם הכינוס.

עוד נטען כי סדר היום כלל העברות תקציביות למשרד הביטחון, למשרד ראש הממשלה, למשרד החינוך ולמשרד לשירותי דת. העותרות טענו כי חלק מהסכומים מיועדים לכספים קואליציוניים, וכי קידומם בתקופת הבחירות מנוגד לחובת האיפוק והריסון החלה, לשיטתן, על הממשלה והקואליציה.

חשוב להדגיש כי בג"ץ לא דחה בשלב זה את העתירה עצמה ולא הכריע בטענות שהועלו בה. ההחלטה מתייחסת לבקשה הדחופה לסעד ארעי, שנועדה למנוע את קיום הישיבה. המשך הטיפול בעתירה ייקבע לאחר שהעותרות יעדכנו את בית המשפט בנוגע להחלטות שהתקבלו בוועדת הכספים.