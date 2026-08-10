חשד לשוחד והלבנת הון: הפרשה שמטלטלת את העירייה

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה היום (שני) לבאי כוחם של יוסי אזריאל, סגן וממלא מקום ראש עיריית קריית ביאליק, ושל בניו טום ובן אזריאל, כי היא שוקלת להעמידם לדין בכפוף לשימוע. החשדות המיוחסים למעורבים כוללים שוחד, הפרת אמונים והלבנת הון, כל אחד בהתאם לחלקו.

הודעה דומה נמסרה גם לחברה שבבעלות בני משפחת אזריאל, וכן לחברות נוספות הפועלות בתחום הנדל"ן, לבעליהן ולבעלי תפקידים בהן. בשלב זה מדובר בהחלטה לשקול הגשת כתבי אישום, והחשודים יוכלו להציג את טענותיהם במסגרת הליך השימוע.

על פי החשד, בין השנים 2018 ל-2022 כיהן יוסי אזריאל כסגן וממלא מקום ראש עיריית קריית ביאליק, כיושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ובשורה של תפקידים בתאגידים עירוניים שהיו בשליטת העירייה.

במסגרת תפקידיו הציבוריים עמד אזריאל בקשר שוטף עם גורמי מקצוע בעירייה, חברי הוועדה המקומית ויזמים רבים שפעלו בתחום השיפוט של העיר ושל הוועדה שבראשה עמד.

בפרקליטות חושדים כי החל משנת 2019 ועד מרץ 2022 פעל אזריאל יחד עם שני בניו לקידום האינטרסים הכלכליים שלהם, תוך ניצול תפקידיו הציבוריים, מעמדו והשפעתו בעירייה ובוועדה המקומית.

לפי החשד, לצורך הפעילות הקימו השלושה את חברת ריטב. בפרקליטות טוענים כי יוסי אזריאל היה דמות מרכזית בחברה, והיה מעורב בניהולה ובתהליכי קבלת ההחלטות בה.

עוד נמסר כי חברת ריטב שימשה, על פי החשד, פלטפורמה לקבלת טובות הנאה מיזמים שפעלו בתחום שיפוטה של הוועדה המקומית. במקביל, נבדק החשד כי פעילותם העסקית של יוסי אזריאל ובניו קודמה באמצעות מעמדו ותפקידו הציבורי.

ההחלטה אם להגיש כתבי אישום נגד המעורבים תתקבל לאחר קיום השימוע ובחינת הטענות שיוצגו לפרקליטות.