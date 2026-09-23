רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, שיגרה היום (רביעי) מכתב התראה לרביב דרוקר ולמערכת תוכנית "המקור" של רשת 13, בעקבות התחקיר על אלון חליווה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, שצפוי להיות משודר הערב.

במכתב ההתראה מאיימת נתניהו בהגשת תביעה בסכום של מיליון שקלים, וטוענת כי התחקיר הצפוי לשידור מציג תמונה שאינה תואמת את המציאות.

"מדובר בכתבה שקרית המעוותת לחלוטין את המציאות, ומציגה מצב שקרי, מגמתי ומכפיש", טענה רעיית ראש הממשלה במכתב ההתראה ששיגרה לקראת שידור התוכנית.

במוקד המכתב עומד כאמור התחקיר של "המקור", העוסק באלון חליווה, המכהן כראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה. עוד לפני שהתחקיר שודר במלואו, נתניהו בחרה לפנות לדרוקר ולמערכת התוכנית ולהתריע בפניהם בעקבות תוכנו.

במסגרת המכתב טוענת נתניהו כי האופן שבו הדברים מוצגים בתחקיר מעוות את המציאות. לדבריה, לא מדובר רק בהצגה שאינה נכונה, אלא בכתבה שלטענתה היא גם "מגמתית ומכפישה".

האיום המשפטי מגיע שעות לפני מועד השידור המתוכנן של התחקיר ברשת 13. נתניהו מעמידה את סכום התביעה האפשרית על מיליון שקלים, כאשר מכתב ההתראה מופנה הן כלפי רביב דרוקר והן כלפי מערכת "המקור".

לפי המתוכנן, התחקיר על ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה ישודר הערב ברשת 13. מנגד, עוד לפני עלייתו לשידור, רעיית ראש הממשלה כבר מבהירה באמצעות מכתב ההתראה כי היא דוחה את הדברים המוצגים בו וטוענת כי הם שקריים ומכפישים.