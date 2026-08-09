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מכה לבן גביר: ועדת הבחירות מתערבת בסרטון הקמפיין

השופט נעם סולברג הורה לטשטש את המאבטחים ולהסיר קטעים שבהם נראים שוטרים ללא בן גביר או שאינם חלק מכוח האבטחה (משפט)

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בן גביר ושוטרים (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (ראשון) לערוך סרטון תעמולת בחירות של השר לביטחון לאומי , שבו מופיעים שוטרים ומאבטחים.

על פי ההחלטה, דמויותיהם של השוטרים המשמשים כמאבטחיו של בן גביר יוכלו להישאר בסרטון, אך יהיה צורך לטשטש אותן. כך ניתן יהיה להמשיך ולהציג את הקטעים שבהם נראה השר לצד כוח האבטחה, בלי שהשוטרים עצמם יופיעו באופן מזוהה בסרטון התעמולה.

עם זאת, החלטתו של סולברג אינה מסתפקת בטשטוש הדמויות. יו"ר ועדת הבחירות הורה להסיר לחלוטין קטעים קצרים שבהם השוטרים מופיעים בסרטון ללא בן גביר.

עוד נקבע כי יש להסיר קטעים שבהם נראים שוטרים שאינם משתייכים לכוח האבטחה של השר. המשמעות היא שהסרטון יוכל לכלול רק הופעות מטושטשות של השוטרים המלווים את בן גביר במסגרת אבטחתו, ורק כאשר השר עצמו נמצא בקטע המצולם.

ההחלטה יוצרת למעשה הבחנה בין שלושה סוגים של הופעות בסרטון. במקרה שבו בן גביר מופיע לצד השוטרים המאבטחים אותו, ניתן להשאיר את הקטע לאחר טשטוש דמויותיהם. כאשר השוטרים מופיעים ללא השר, יש להסיר את הקטע. גם כאשר מדובר בשוטרים שאינם חלק מכוח האבטחה, לא יהיה ניתן להותיר את הופעתם בסרטון.

כדי לעמוד בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות, יהיה צורך לערוך את סרטון התעמולה לפני המשך השימוש בו. העריכה תכלול גם טשטוש של דמויות אנשי האבטחה וגם הסרה של הקטעים שאינם עומדים בתנאים שקבע השופט.
איתמר בן גבירועדת הבחירות המרכזיתנעם סולברג

1 תגובות

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לא הגזמתם? 'מכה לבן גביר'
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