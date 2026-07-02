מסע קטל מתוכנן ומזעזע, שהפך לזירת גיהנום בעיצומו של יום, הסתיים הבוקר בכתב אישום חמור שהגישה פרקליטות מחוז צפון לבית המשפט המחוזי בנצרת.

כתב האישום חושף כיצד חוליית חיסול אכזרית, חמושה מכף רגל ועד ראש, נשכרה על ידי גורם אחר כדי לבצע רצח בעיר, ויצאה לרסס ללא הבחנה עסק לשטיפת כלי רכב בשכונת בילאל. בסיום מסע הירי המטורף, נרצח באסל פרעוני ז"ל, צעיר בן 22 שרק הגיע לשטוף את מכוניתו, ועובד המקום נפצע קשה מאוד.

על פי כתב האישום, חברי החוליה – עבד אל מאלק גרבאן (21) מג׳סר א-זרקא, בילאל עודה (33) מריינה, וקטין נוסף – הצטיידו מראש ברובה סער מסוג קלצ׳ניקוב, באקדח, במסכות ובכפפות, ואף הרכיבו לוחיות רישוי מזויפות על רכב המילוט שלהם.

בצהרי ה-22 בנובמבר 2025, לאחר שחיפשו יעד מסוים והבינו כי הבית ריק, הם החליטו לשנות תוכנית ולצאת למסע ציד אכזרי בתוך מכון שטיפת המכוניות, במטרה ברורה לירות ללא הבחנה בכל מי שיקרה בדרכם.

בעוד בילאל עודה ממתין במושב הנהג ומסובב את הרכב לכיוון היציאה כדי לאפשר בריחה מהירה, קפצו עבד אל מאלק והקטין מהמושב האחורי כשהם רעולי פנים ופתחו באש תופת מאסיבית.

עבד אל מאלק כיוון את רובה הקלצ׳ניקוב לעבר באסל פרעוני ז"ל, שחטף כדורים, ניסה להימלט בכיסופים אחרונים לעבר חדר צדדי, אך התמוטט ומת במקום לאחר שקליע חדר ישירות לליבו.

במקביל, הקטין רדף עם אקדח שלוף אחרי עובד המקום, שניסה להסתתר בתוך רכב בזמן שהקליעים שורקים סביבו.

במהלך רגעי האימה חל מעצור באקדחו של הקטין, אך עבד אל מאלק לא עצר: הוא חטף מידיו את הנשק, תפעל את המעצור בקור רוח והמשיך לירות עוד מספר כדורים לעבר העובד השרוע. בסך הכל ירו השלושה כ-50 כדורים בתוך בית העסק, והותירו את המקום כזירת מלחמה.

עובד המקום שרד בנס, אך גופו רוסק לחלוטין מקליעים ורסיסים שגרמו לו לשברים קשים ברגליים ובידיים ופגיעות קשות בפנים – פציעות שגררו ניתוחים, אשפוז ממושך ותהליך שיקום נפשי וגופני מורכב.

החוליה נמלטה מהמקום בטראנס של בריחה, תוך שהם משליכים בדרך את האקדח, המסכות והכפפות, ומפרקים את לוחיות הזיהוי המזויפות בניסיון נואש לטשטש את עקבותיהם.

המצוד של שוטרי ימ"ר עמקים במחוז צפון נשא פרי והוביל למעצרם. כעת, השלושה מואשמים בעבירות החמורות ביותר בספר החוקים: רצח בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח, ונשיאת והובלת נשק שלא כדין.