כיכר השבת
צו איסור פרסום על החקירה

אלפים בהלווייתו של רבי עמוס גואטה זצ"ל | בית המשפט האריך את מעצר החשוד ברצח המזעזע

הלווייתו של רבי עמוס גואטה זצ"ל, נערכה בשעות אחר הצהרים בעירו נתניה | מפקד התחנה תיאר את רגעי הדרמה הבוקר: "סביב השעה שש קיבלנו דיווח על האירוע. פתחנו במצוד אחר החשוד ואיתרנו אותו במרכז העיר | תיעודים מההלוויה, שבה השתתף האדמו"ר מצאנז בין היתר - והודעת המשטרה (חרדים, אקטואלי)

אלפים ליוו היום (רביעי), בשעות אחר הצהרים, למנוחת עולמים, את הגאון רבי עמוס גואטה זצ"ל, שנרצח הבוקר בידי בן עוולה. המשטרה אבטחה את ההלוויה, ובמסגרתה נחסמו לתנועה מספר רחובות בעיר נתניה.

במקביל מסרה המשטרה כי מעצרו של החשוד ברצח הוארך, וכי צו איסור פרסום קיים על פרטי הפרשה לימים הקרובים.

"עם היוודע דבר הרצח המזעזע של הרב עמוס גואטה זצ”ל, קיים מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הערכת מצב בזירת האירוע, הטיל את החקירה על יל״פ שרון והביע זעזוע עמוק מהמקרה, לצד תנחומים למשפחתו ולתלמידיו הרבים של הרב", נמסר מהמשטרה.

החשוד ברצח, בן 30 תושב העיר נתניה, נעצר והועבר לחקירה. מעצרו הוארך בבית משפט השלום בפתח תקווה.

מפקד תחנת נתניה נצ"מ קובי אבוטבול שיחזר את רגעי הדרמה היום. "אנחנו מקבלים ממש לפנות בוקר, סביב השעה שש, קריאה אודות מקרה אלימות במתחם של רבי עמוס זכר צדיק לברכה. אנחנו מגיעים לזירה, מתחם של הרב, שהוא איש של חסד, שטיפל שנים ארוכות באנשים נזקקים. למעשה מתרחש אירוע מזעזע של רצח.

  • "אנחנו פותחים במצוד אחר החשוד שהגיע למתחם ופגע ברב, ולצערי מאוחר יותר בבית החולים נקבע מותו. אנחנו מנהלים מצוד מאוד משמעותי לאחר הערכת מצב של מפקד המחוז. אנחנו מאתרים את החשוד במרכז העיר". הוא הוסיף ואמר שבמשטרה יעשו את כל הפעולות הנדרשות כדי למצות את החקירה ולהעמיד לדין את מבצע הרצח.
    • הלוויהחקירהרצחרבי עמוס גואטה

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