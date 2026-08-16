הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

ימי בין הזמנים מזמנים מדי שנה אתגר מורכב עבור הורים המחפשים תעסוקה מבוקרת ואיכותית לילדיהם. בעוד אצל הבנות החופשה ארוכה יותר, אצל הילדים מדובר בשלושה שבועות מרוכזים מתשעה באב ועד ראש חודש אלול, ימים שבהם נדרשים ההורים למצוא פתרונות מהנים ושמורים שימנעו הגעה למקומות סכנה.

בשנים האחרונות התפתח פתרון ייחודי בדמות הצגות איכותיות באידיש המועלות על ידי קבוצת אברכים, במתכונת ההצגות הגדולות והוותיקות המקובלות בארצות הברית. השנה הגיעה התופעה לשיא חדש: קרוב ל-10,000 איש מכל רחבי הארץ השתתפו בסבב ההצגות מבית 'דער אידישער שפיל', שנערך באודיטוריום העירוני באלעד. ההצגה הועלתה שש פעמים רצופות בפני אולם מלא וגדוש עד אפס מקום, כאשר הקהל הגיע בהתרגשות רבה מכל ערי ויישובי הארץ כדי לקחת חלק בחוויה המדוברת. ההפקה התאפיינה ברמה מקצועית יוצאת דופן: על הבמה הוצגו באופן אמנותי ומרהיב קברי צדיקים, דמויות הוד מדור העבר, ואף גמלים למשא. כמו כן, נבנו תפאורות ענק של בתי אבן בני שתי קומות שהכניסו את הקהל לאווירה היסטורית אותנטית. אחרי "המרשעת הזו, תקבל את המכה": דרישה לחקירה נגד הראשון לציון בעקבות דבריו על היועמ"שית נחמן שטרנהרץ | 15:45 כתב החרדים מיום הגיוס הסוער: "הפרט החרדי הרבה יותר חלש" | צפו קובי ישראל | 16:25 הצופים תיארו חוויה עוצמתית ומטלטלת, סיפור מרתק ומסר נוקב שנחרת עמוק בלב. ההפקה שילבה רמה מקצועית גבוהה לצד היצמדות מלאה להשקפה הטהורה, והוכיחה כי ניתן לספק חוויה מרתקת ומלאת תוכן השומרת על גדרי הקדושה.

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )

הצגת 'שודליג' ( צילום: א. אייזנבאך )