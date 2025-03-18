אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)
האדמו"ר מסאטמר ערך את ימי הפורים בעיר ואם בישראל 'ווילאמסבורג' במקום משכנם של אדמו"רי החסידות | בעת קריאת המגילה קרא הרבי את המגילה במגילה הירושה לו מדודו הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע | במהלך הטיש הציגו פרחי החסידים הצגה אומנותית, כשבאחת המערכות אף הציגו כעין מטוס נוסעים על השולחן | צפו בתיעוד (חסידים)
ליבה של האומה הישראלית התכווץ לנוכח התמונות הקשות מרגעי השחרור של שלוש החטופות אמש (ראשון), כאשר המון צמא דם רצחני הקיף אותן וכמעט שהביא למותן | אלא שתמונות של האירוע מזווית שונה מראות כי למעשה מדובר בהצגה גדולה בהנהלת חמאס, וכי במקום לא היו המונים כפי שנראה בתמונות (שחרור חטופים)
שש נשים נכנסות לקבוצת טיפול, כל הסודות יוצאים. כל הקשרים נסדקים. "אצלי הכל בסדר", היא הצגה שטרם נראתה במגזר, הן מבחינת רמה ומקצועיות והן מבחינת תוכן ועומק. ההצגה שיצרה אסתי גרינברג שנונה, דרמטית וחזקה. משך ההצגה כ 80 דקות של הנאה צרופה (תרבות ובידור)