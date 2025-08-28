כיכר השבת
תיאטרון יידיש חוזר לחיים

המסוק שנחת באלעד | כך סחפה "זיידי" אלפי צופים מגטו לודז' ועד לונדון

אלפים התכנסו באלעד להצגת "זיידי", מופע בן 4 שעות בשפת היידיש, המשלב דרמה היסטורית מתקופת השואה ועד שנות החמישים | כ -5500 צופים, 25 שחקנים והפקה בסטנדרט אמריקאי | הצגת הענק שהוצגה במשך יומיים מלאים כבשה את הקהל | צפו בתיעוד מרהיב מההצגה, וגם מאחורי הקלעים (חרדים)

הצגת הענק באידיש - 'דער אידישע שפיל: זיידי (צילום: א. אייזנבאך)

אלפי צופים נרגשים מילאו בשבוע שעבר את האודיטוריום המרכזי באלעד לצפייה בהצגה "זיידי", הפקת הענק מבית "דער אידישע שפיל". ההצגה, שהוצגה במשך יומיים מלאים כל יום 2 מופעים, כ"ד-כ"ה באב, משכה קהל רב שהגיע מכל רחבי הארץ.

ההצגה, שהוצגה בשפת היידיש, עסקה בסיפור שנע על ציר זמן רחב, החל מגטו לודז' בתקופת השואה ועד ללונדון בשנות החמישים של המאה הקודמת. לאורך ארבע שעות רצופות, העלילה עקבה אחר מסע היסטורי, והצופים חוו דרמה עוצמתית, לצד רגעי מתח וצחוק. השילוב הייחודי של עלילה מרגשת עם שימוש באביזרים, תפאורה מתחלפת, ואפקטים מרשימים, ריתקו את הקהל למשך כל המופע.

אחת המטרות המרכזיות בהצגה הייתה לחבר בין דורות. בקהל הצופים ניתן היה לראות אבות ובנים, סבים ונכדים, לצד אנשי ציבור וחינוך. לדברי אחד מהנוכחים במקום, מדובר ב"פיסת היסטוריה יהודית שמתרחשת על הבמה".

בהצגה הציגו עשרים וחמישה מציגים מקצועיים שהגיעו מישראל ומחוצה לה. הצוות המקצועי עבד על כל פרט ופרט, החל מהתפאורה שכללה תאורה משוכללת ואפקטים מיוחדים ועד לבגדים התקופתיים והמוזיקה שהותאמה לסיפור.

הצגת הענק באידיש - 'דער אידישע שפיל: זיידי - מאחורי הקלעים (צילום: א. אייזנבאך)
הצגת הענק באידיש. 'דער אידישע שפיל: זיידי (צילום: א. אייזנבאך)
