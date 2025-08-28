אלפי צופים נרגשים מילאו בשבוע שעבר את האודיטוריום המרכזי באלעד לצפייה בהצגה "זיידי", הפקת הענק מבית "דער אידישע שפיל". ההצגה, שהוצגה במשך יומיים מלאים כל יום 2 מופעים, כ"ד-כ"ה באב, משכה קהל רב שהגיע מכל רחבי הארץ.

ההצגה, שהוצגה בשפת היידיש, עסקה בסיפור שנע על ציר זמן רחב, החל מגטו לודז' בתקופת השואה ועד ללונדון בשנות החמישים של המאה הקודמת. לאורך ארבע שעות רצופות, העלילה עקבה אחר מסע היסטורי, והצופים חוו דרמה עוצמתית, לצד רגעי מתח וצחוק. השילוב הייחודי של עלילה מרגשת עם שימוש באביזרים, תפאורה מתחלפת, ואפקטים מרשימים, ריתקו את הקהל למשך כל המופע.

אחת המטרות המרכזיות בהצגה הייתה לחבר בין דורות. בקהל הצופים ניתן היה לראות אבות ובנים, סבים ונכדים, לצד אנשי ציבור וחינוך. לדברי אחד מהנוכחים במקום, מדובר ב"פיסת היסטוריה יהודית שמתרחשת על הבמה".

בהצגה הציגו עשרים וחמישה מציגים מקצועיים שהגיעו מישראל ומחוצה לה. הצוות המקצועי עבד על כל פרט ופרט, החל מהתפאורה שכללה תאורה משוכללת ואפקטים מיוחדים ועד לבגדים התקופתיים והמוזיקה שהותאמה לסיפור.