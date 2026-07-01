דם יהודי זול: עונש מגוחך לפרופסור שהרג יהודי עם מגפון

פול קסלר מדמם בזירה - | הרוצח

ב-5 בנובמבר 2023, כחודש לאחר טבח ה-7 באוקטובר, התקיימה הפגנה פרו-פלסטינית בת'אוזנד אוקס, פרבר של לוס אנג'לס.

פול קסלר, יהודי-אמריקאי בן 69, הגיע למקום כחלק מקבוצת מפגינים פרו-ישראלים. במהלך העימות, לואי עבד אל-פתאח אלנאג'י, פרופסור למדעי המחשב בן 53, חצה את הכביש כדי להתעמת עם קסלר והכה אותו בראשו באמצעות מגפון. מעוצמת המכה, קסלר נפל לאחור, ראשו נחבט במדרכה, והוא מת בבית החולים למחרת. אלנאג'י הודה באשמת הריגה בלתי מכוונת ובתקיפה. במסגרת הודאתו, הוא אף הודה בנסיבות מחמירות: שימוש בנשק, גרימת חבלה גופנית קשה והעובדה שהקורבן היה פגיע במיוחד.

תמונה האחרונה שצולמה של פול לפני שנהרג ( צילום: רשתות חברתיות )

למרות חומרת המעשים והודאתו בנסיבות אלו, השופט גזר עליו שנת מאסר אחת בלבד בבית מעצר מחוזי ולא בכלא מדינתי, וזאת למרות שהעונש המקסימלי על עבירות אלו עומד על ארבע שנות מאסר.

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יתרה מכך, עורך דינו של אלנאג'י ציין כי בשל "התנהגות טובה", אלנאג'י צפוי לרצות בפועל כשישה חודשי מאסר בלבד, שלאחריהם ישוחרר לתקופת מבחן.

הרוצח - לואי עבד אל-פתאח אלנאג'י דקות אחרי שנעצר בזירה ( צילום: רשתות חברתיות )

גזר הדין המקל עורר התנגדות עזה מצד משרד התובע המחוזי. התובע המחוזי, אריק נסארנקו, דרש לשלוח את אלנאג'י למאסר בפועל בבית כלא מדינתי והגיש התנגדות נחרצת לכל עונש פחות מכך. לדברי נסארנקו: "אלנאג'י צריך להישפט למאסר על התנהגותו האלימה. עונש מאסר מדגיש את חומרת הפשע וירתיע אחרים מביצוע מעשי אלימות דומים".

למרות דרישות התביעה והעובדה שאלנאג'י היה התוקף שחצה את הרחוב כדי לפגוע בקסלר, בית המשפט בחר בנתיב המקל, מה שמותיר את משפחת קסלר ואת הקהילה היהודית עם תחושה קשה של חוסר צדק.