כיכר השבת
עונש מקומם

דם יהודי זול: עונש מגוחך לפרופסור שהרג יהודי עם מגפון

הצדק הופקר? למרות שהודה בגרימת מוות ברשלנות ובתקיפה של פול קסלר בן ה-69, השופט גזר על לואי אלנאג'י עונש מגוחך של שנת מאסר אחת בלבד בבית מעצר מחוזי (חדשות בעולם)

פול קסלר מדמם בזירה - | הרוצח

ב-5 בנובמבר 2023, כחודש לאחר , התקיימה הפגנה פרו-פלסטינית בת'אוזנד אוקס, פרבר של לוס אנג'לס.

פול קסלר, יהודי-אמריקאי בן 69, הגיע למקום כחלק מקבוצת מפגינים פרו-ישראלים. במהלך העימות, לואי עבד אל-פתאח אלנאג'י, פרופסור למדעי המחשב בן 53, חצה את הכביש כדי להתעמת עם קסלר והכה אותו בראשו באמצעות מגפון.

מעוצמת המכה, קסלר נפל לאחור, ראשו נחבט במדרכה, והוא מת בבית החולים למחרת.

אלנאג'י הודה באשמת הריגה בלתי מכוונת ובתקיפה. במסגרת הודאתו, הוא אף הודה בנסיבות מחמירות: שימוש בנשק, גרימת חבלה גופנית קשה והעובדה שהקורבן היה פגיע במיוחד.

תמונה האחרונה שצולמה של פול לפני שנהרג (צילום: רשתות חברתיות)

למרות חומרת המעשים והודאתו בנסיבות אלו, השופט גזר עליו שנת מאסר אחת בלבד בבית מעצר מחוזי ולא בכלא מדינתי, וזאת למרות שהעונש המקסימלי על עבירות אלו עומד על ארבע שנות מאסר.

יתרה מכך, עורך דינו של אלנאג'י ציין כי בשל "התנהגות טובה", אלנאג'י צפוי לרצות בפועל כשישה חודשי מאסר בלבד, שלאחריהם ישוחרר לתקופת מבחן.

הרוצח - לואי עבד אל-פתאח אלנאג'י דקות אחרי שנעצר בזירה (צילום: רשתות חברתיות)

גזר הדין המקל עורר התנגדות עזה מצד משרד התובע המחוזי. התובע המחוזי, אריק נסארנקו, דרש לשלוח את אלנאג'י למאסר בפועל בבית כלא מדינתי והגיש התנגדות נחרצת לכל עונש פחות מכך. לדברי נסארנקו: "אלנאג'י צריך להישפט למאסר על התנהגותו האלימה. עונש מאסר מדגיש את חומרת הפשע וירתיע אחרים מביצוע מעשי אלימות דומים".

למרות דרישות התביעה והעובדה שאלנאג'י היה התוקף שחצה את הרחוב כדי לפגוע בקסלר, בית המשפט בחר בנתיב המקל, מה שמותיר את משפחת קסלר ואת הקהילה היהודית עם תחושה קשה של חוסר צדק.

ארה"באנטישמיותרצחמחאהטבח שמחת תורהקליפורניהפרו פלסטינים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר