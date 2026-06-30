כמו בסרט: האסירים השתלטו על הכלא ולקחו סוהרים כבני ערובה

אירוע יוצא דופן התרחש בבית כלא אזורי במדינת קרוליינה הצפונית, כאשר אסירים השתלטו על חלקים מהכלא ואף לקחו סוהרים כבני ערובה.

האירוע החל בשעות הבוקר המוקדמות בבית המעצר האזורי ברטי-מרטין שבעיירה וינדזור, לאחר שאסירים תקפו את אנשי הסגל והשתלטו על חלקים מהמתקן. שני סוהרים נלקחו כבני ערובה, בעוד סוהר שלישי הצליח להימלט ולהזעיק כוחות.

במהלך המשא ומתן שוחררו שני הסוהרים ללא פגע יחד עם 18 אסירים. בהמשך נכנסו למתקן כוחות של לשכת החקירות של קרוליינה הצפונית (SBI), השתלטו מחדש על בית הכלא והחזירו למעצר את עשרת האסירים האחרונים שנותרו במקום.

בזמן ההשתלטות שהו במתקן 88 אסירים ושלושה סוהרים בלבד. הרשויות מסרו כי כלל האסירים ואנשי הסגל אותרו בשלום, הפצועים קיבלו טיפול רפואי, והאסירים הועברו לבתי כלא אחרים עד להשלמת הערכת הנזקים.

נסיבות ההתפרעות עדיין נחקרות, אך לדברי השריף המקומי לא נשקפת סכנה לציבור.