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תיעוד חדש ומזעזע שנחשף הערב (רביעי) על ידי לי עייש, כתבת I24NEWS, מתעד את מסלול בריחתו של החשוד ברצח המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל. הסרטון ממצלמות האבטחה מגלה כי דקות ספורות בלבד לאחר אירוע הדקירה הקטלני, הגיע החשוד למבנה של מקווה טהרה בעיר נתניה.

בתיעוד, שצולם לכאורה בשעה 05:57 בבוקר, נראה החשוד כשהוא לובש חולצה קצרה וכהה ומכנס כהה. הוא נכנס אל מסדרון המקווה, מביט סביבו בזהירות, חולף על פני עמדת הכניסה ומתקדם פנימה אל תוך המבנה. הגעתו של החשוד למקווה, מקום ציבורי שהומה אדם בשעות הבוקר המוקדמות, מעלה את החשד כי ניסה להיטמע בין המתפללים והטובלים במקום. כך, לפי ההערכה, תכנן להתחמק מעיניהם של השוטרים שפתחו בסריקות נרחבות באזור מיד לאחר הרצח. כזכור, הרב עמוס גואטה זצ"ל נרצח באכזריות הבוקר בדקירות סכין בביתו ברחוב שמעון בר יוחאי בנתניה. האירוע המחריד אירע סמוך לשעה 05:40, כאשר למוקד 100 של המשטרה התקבל דיווח על דקירה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום פינו את הרב לבית החולים לניאדו במצב אנוש, אך למרבה הצער הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

יו"ר זק"א ת"א בנתניה משה ברבר עם צוות המכון לרפואה משפטית בבית החולים לניאדו ( צילום: דוברות זק"א ת"א )

המשטרה פתחה במצוד נרחב אחר החשוד, והצליחה לאתרו במרכז העיר נתניה כשעתיים לאחר מכן. מפקד תחנת נתניה נצ"מ קובי אבוטבול תיאר את רגעי הדרמה: "אנחנו מקבלים ממש לפנות בוקר, סביב השעה שש, קריאה אודות מקרה אלימות במתחם של רבי עמוס זכר צדיק לברכה. אנחנו מגיעים לזירה, מתחם של הרב, שהוא איש של חסד, שטיפל שנים ארוכות באנשים נזקקים".

החשוד, בן 30 תושב העיר נתניה, נעצר והועבר לחקירה. מעצרו הוארך היום בבית משפט השלום בפתח תקווה, וצו איסור פרסום קיים על פרטי החקירה לימים הקרובים. על פי דיווחים, החשוד הופנה לבדיקה פסיכיאטרית דחופה.

החשוד ברצח הרב עמוס גואטה זצ"ל ( צילום: דוברות המשטרה )

פרטים נוספים שנחשפו הערב במאקו מצביעים על כך שהחשוד נהג להגיע לכולל של הרב ולצעוק לעברו: "הרב אתה המשיח, אתה המשיח. תתגלה, תתגלה, תתגלה כבר". מקורבי הרב ציינו כי מדובר באדם תמהוני שאף אחד לא התייחס אליו ברצינות, וכי גם הוא קיבל עזרה מהרב.

אלפים ליוו היום בשעות אחר הצהרים את הרב למנוחת עולמים בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה. המשטרה אבטחה את ההלוויה, ובמסגרתה נחסמו לתנועה מספר רחובות בעיר.