תביעת הענק קרסה: הפסד מביש לניר ברקת מול חדשות 12

בית המשפט מחק את תביעת הדיבה שהגיש שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, נגד חברת החדשות של ערוץ 12. התביעה הוגשה במקור בעקבות תחקיר מקיף שפורסם בערוץ, אשר עסק בשלל נסיעותיו של השר ברקת ובהיקף ההוצאות הציבוריות המשמעותיות שנדרשו לצורך מימונן.

ברקע העימות המשפטי עומדת סדרת תחקירים של העיתונאי עמרי מניב בחדשות 12, אשר עסקה בהתנהלותו של השר וחשפה חשדות לניגודי עניינים לכאורה במשרד הכלכלה. בין היתר נטען בתחקירים כי חברות הכפופות למשרדו של ברקת החלו לפרסם באתר "PUSH" זמן קצר לאחר שאחיו של השר רכש בו בעלות תמורת כ-12 מיליון שקלים.

התחקיר עסק גם בקשריו העסקיים של השר עם גורמים בכירים במשק ובבחינת השפעתם האפשרית על הטיפול בסוגיית יוקר המחיה, לצד חשיפת היקף ההוצאות הציבוריות על נסיעותיו הרבות.

השר ברקת בהגשת התביעה אמר כי מדובר במהלך משפטי חריג בהיקפו, ואף הגדיר אותה כ"תביעת הדיבה הגדולה ביותר שהוגשה אי פעם בישראל". ברקת תקף אז בחריפות את חדשות 12, כינה את הפלטפורמה "ערוץ התבהלה והשקרים", וטען כי מדובר בקמפיין שיטתי ומגמתי שנועד לפגוע בו וביתר מחנה הימין.

הוא אף הדגיש באותם ימים כי לאורך 24 שנות פעילותו הציבורית הוא משרת את המדינה בשכר סמלי של "שקל אחד לשנה" ואינו מתכוון לשתוק מפני הביקורת.