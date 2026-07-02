כיכר השבת

 בעקבות קובלנה פלילית: בית המשפט הוציא צו כנגד מרדכי דוד

שופטי בית המשפט רתחו על מרדכי דוד החשוד בתקיפה והטרדה מאיימת, לאחר שזה ועורך דינו פשוט לא הופיעו באולם, למרות שהתאריך נקבע מולם. עכשיו השופטים הוציאו צו כנגדו  (משפטי)

מרדכי דוד (צילום: Tal Gal/Flash90)

בית המשפט הוציא "צו הבאה" נגד מרדכי דוד, לאחר שזה לא התייצב לדיון משפטי בעניינו, ומתח עליו ביקורת נוקבת בשל התנהלותו.

מדובר בדיון שנערך במסגרת קובלנה פלילית שהגיש איל מיטלין – בסיוע ובליווי של ארגון "מערך עוטף עצורים" – נגד מרדכי דוד. הקובלנה מייחסת לדוד עבירות חמורות של תקיפה פיזית והטרדה מאיימת.

בבית המשפט הביעו תמיהה רבה ומתחו ביקורת חריפה על היעדרותם של הנאשם ומייצגו. לפי בית המשפט, לא ברור כלל מדוע מרדכי דוד ועורך דינו לא התייצבו באולם המשפטים, וזאת במיוחד לנוכח העובדה כי מועד הדיון המדובר נקבע מראש בנוכחותם המלאה של השניים.

בעקבות הזלזול במועדי בית המשפט וביטול הדיון בהיעשם, נקבע כי דוד צפוי לשלם את ההוצאות המשפטיות הרבות שנגרמו לצד השני ולמערכת בעקבות אי-ההתייצבות. במקביל, הוצא נגדו צו הבאה על מנת להבטיח את הגעתו הכפויה לדיון הבא שייקבע בתיק.

בית המשפטעבירות חמורותמרדכי דוד

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