האם תל אביב עומדת בפני גל נוסף של עימותים סביב תפילות במרחב הציבורי? פעיל הימין מרדכי דוד מתכנן להוציא לפועל החל משבוע הבא סדרת אירועי סליחות ותפילות המוניות בלב העיר תל אביב, במוקדים המרכזיים והסואנים ביותר. כך דיווח היום (רביעי) כתב גלי צה"ל טוביה יגלניק.

על פי התכנון, כך דווח, האירועים צפויים להתקיים בכיכר הבימה וכיכר דיזנגוף, תוך שימוש במערכות הגברה ורמקולים בעצמה גבוהה. היוזמה מגיעה על רקע הרגישות הגבוהה והמתיחות המתמשכת בשנים האחרונות סביב קיומן של תפילות ואירועים בעלי אופי דתי במרחב הציבורי בתל אביב.

קיום תפילות המוניות בכיכרות המרכזיות בעיר במהלך חודש הרחמים והסליחות, ובפרט תוך שימוש באמצעי הגברה משמעותיים, צפוי למשוך אליו תשומת לב רבה ולהעלות מחדש את המתח בין הצדדים השונים. כזכור, נושא התפילות במרחב הציבורי בתל אביב עורר לא פעם סערות ציבוריות ואירועי מחאה עזים.

מרדכי דוד עצמו אישר את הפרטים, כך בדיווח, והבהיר כי בכוונתו להרחיב את המהלך לכלל המרחבים המרכזיים בעיר במהלך התקופה הקרובה. לדבריו, תל אביב תראה בחודש הסליחות תפילות וסליחות בכל הכיכרות המרכזיות באמצעות רמקולים ענקיים.

דוד אף הוסיף ורמז על צעדים נוספים וממוקדים יותר, כאשר לפי דבריו במידת הצורך יתכו ויתקיימו תפילות גם מתחת לבתיהם של אישים שונים, מבלי לפרט בשלב זה באיזה אישים מדובר.

רקע משפטי סוער

היוזמה המתוכננת מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור דוד, שנמצא בעיצומם של הליכים משפטיים מורכבים. רק לפני מספר ימים הורה בית משפט השלום בתל אביב להותיר על כנו את צו מניעת ההטרדה המאיימת שניתן לבקשת הדס קליין נגדו, כאשר הצו ימשיך לעמוד בתוקפו למשך שישה חודשים.

בנוסף, בית המשפט דחה את בקשתו לפסילת השופט מלדון בתיקו, והטיל עליו תשלום הוצאות משפט בסך 4,000 שקלים. השופט מתח ביקורת חריפה על הגשת הבקשה וקבע כי "בקשות סרק" מסוג זה פוגעות במערכת כולה.

בשבועות האחרונים נחקר דוד במשטרה מספר פעמים בעקבות אירועים שונים, ביניהם חסימת רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק ועימותים עם עדת התביעה במשפט נתניהו, הדס קליין. כל אלה מצטרפים לתמונה מורכבת של פעיל שנמצא במרכז מערכת יחסים מתוחה עם מערכת המשפט ועם גורמים שונים בתל אביב.