הליכוד באולטימטום ללזימי: הסירי מיד, או שנעתור

הליכוד הציב היום (שני) אולטימטום לחברת הכנסת נעמה לזימי: להסיר עד מחר בשעה 10:00 את הפרסום שבו שינתה שלט בחירות של המפלגה, או להתמודד עם עתירה דחופה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

במכתב ההתראה ששיגר עו"ד אילן בומבך בשם הליכוד, נטען כי לזימי לקחה שלט חוצות שפרסמה המפלגה, שינתה את התמונות והמסרים שהופיעו בו והפיצה את הגרסה הערוכה ברשתות החברתיות ללא אישור.

בשלט המקורי נראו מוג'תבא חמינאי, זוהרן ממדאני, רג'פ טאיפ ארדואן ונעים קאסם. מעליהם נכתב: "הם רוצים שנתניהו יפסיד", ומתחתם הופיע המסר: "אל תתנו להם לנצח", לצד שמו וסמלו של הליכוד.

לפי המכתב, בגרסה שפרסמה לזימי הוחלפו הדמויות בראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א־רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני ובמקורבי ראש הממשלה, יונתן אוריך, שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין.

גם המסרים שונו: במקום "הם רוצים שנתניהו יפסיד" נכתב "הם רוצים שנתניהו ינצח", ובמקום "אל תתנו להם לנצח" הופיע הכיתוב "אל תתנו להם להפסיד". סמל הליכוד הוסר מהגרסה הערוכה.

לזימי הוסיפה לפרסום מסר ישיר לראש הממשלה: "נתניהו, עדכנתי לגרסת הקמפיין הקטארי. חשבונית תוגש בעשרים 7/10".

בליכוד לא הסתפקו בדרישת הסרה. עו"ד בומבך טען כי מדובר ב"הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת הבחירות" של המפלגה, המבוססת על "שיבוש המסר של שלט החוצות". לדבריו, מדובר בפגיעה ברורה וחד־משמעית בתעמולת הליכוד.

עוד נטען כי הפרסום אינו כולל את הגילוי הנדרש בחוק לגבי הגורם העומד מאחוריו. לזימי נדרשה למחוק אותו מכל אמצעי התקשורת שבשליטתה, לרבות כלל חשבונותיה ברשתות החברתיות, ולהציג ראיות לכך שההסרה בוצעה.

בסיום המכתב הבהיר הליכוד כי השעון כבר מתקתק: אם הפרסום לא יוסר עד מחר בשעה 10:00, המפלגה תפנה בעתירה דחופה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית ותבקש צו שימנע את המשך הפצתו.