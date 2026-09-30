סערה בחצר הבבא סאלי: העמותה תובעת את הבבא ברוך

בסוף חודש יולי 2026 הטילה רשות המיסים עיקול על רכוש ונכסים בחצר הבבא סאלי, בעקבות חובות מס המיוחסים לכאורה לרב ברוך אבוחצירא, הבבא ברוך. כעת מגיע הסכסוך לבית המשפט, לאחר שהעמותה להנצחת הבבא סאלי הגישה תביעה הצהרתית נגד רשות המיסים ונגד בנו של הצדיק.

התביעה הוגשה לבית משפט השלום באשדוד, ובמסגרתה מבקשת העמותה לקבוע כי חובות המס של הבבא ברוך אינם קשורים אליה. הרב ברוך אבוחצירא הוא בנו של הרב ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי, ומי שעומד בראש החצר מאז פטירת אביו.

על פי כתב התביעה, העיקולים שהטילה רשות המיסים חלים על רכוש ועל נכסים הנמצאים בחצר הבבא סאלי. אלא שבעמותה טוענים כי אותם נכסים נמצאים בבעלותה המלאה, ולכן אין לקשור בינם לבין חובות המס המיוחסים לבבא ברוך.

בעקבות זאת מבקשת העמותה מבית המשפט להצהיר כי החובות אינם חובותיה, ולהורות לרשות המיסים לבטל לאלתר את הליכי הגבייה ואת העיקולים שהוטלו על הרכוש והנכסים.

אין זו ההסתבכות הראשונה של הבבא ברוך מול רשות המיסים. באוגוסט 2022 חויב הרב על ידי בית המשפט לשלם מיליוני שקלים בגין הכנסות בהיקף של כ־59 מיליון שקלים, שנצברו בין השנים 2003 ל־2011.

רשות המיסים טענה באותו הליך כי מדובר בהכנסות ממשלח יד החייבות במס כחוק. הבבא ברוך טען מנגד כי הכספים היו מתנות אישיות, וכי בחלק מהמקרים שימש צינור להעברת הכספים לעמותות. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את טענותיו וקבע כי מדובר בהכנסות החייבות במס.

כעת צפוי בית משפט השלום באשדוד להכריע בשאלה אם ניתן לקשור את נכסי העמותה לחובות המס המיוחסים לבבא ברוך, ואם יש לבטל את העיקולים שהוטלו עליהם.