סאמי אבו שחאדה מופיע בפני ועדת הבחירות המרכזית ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הודיעו היום (שלישי) לבית המשפט העליון כי לעמדתם יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה, בטענה לתמיכתו במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, לרבות במהלך מתקפת שבעה באוקטובר.

"יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו", נמסר בהודעה מטעם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. במרכז העמדה שהוצגה לבית המשפט עומד מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר פרוץ מתקפת חמאס, בזמן שהמתקפה עדיין התנהלה. לטענת היועמ"שית ופרקליט המדינה, "המאמר שפרסם אבו שחאדה ביום 8.10.23 - יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית, ובעודה מתנהלת, מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של ארגון הטרור חמאס נגד מדינת ישראל". ניצחון אדיר: תומכת נתניהו תפצה את שקמה ברסלר בעשרות אלפי שקלים משה כהן | 28.09.26 השניים טענו כי הדברים אינם נמצאים בשוליה של עילת הפסילה, אלא בליבה. "התנהגותו של שחאדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד: הכנסת", נמסר. בהודעה התייחסו היועמ"שית ופרקליט המדינה גם להסברים שסיפק אבו שחאדה לאחר פרסום הדברים ולראיות נוספות שהוצגו בעניינו. לדבריהם, "ההסברים שנתן שחאדה בדיעבד לאמירות הקשות שנכללו במאמר שפרסם ביום 8.10, לראיות נוספות שהוצגו ולהתנהלותו הכוללת מיתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו". השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר כי "אפילו היועמ"שית ופרקליט המדינה לא יכולים להתכחש לראיות שהבאנו נגד סאמי אבו שחאדה, והמליצו לבג"ץ לקבל את בקשת עוצמה יהודית ולפסול אותו מהתמודדות לכנסת. "רק חבל שבמקום שהיועמ"שית ואנשיה יאספו את החומרים נגד מי שתומך באויבינו, מי שעשה את העבודה היה עו"ד דוד בבלי, מקום 11 ברשימת עוצמה יהודית, שאסף וריכז את החומרים שהובילו לעמדה הזו. עוצמה יהודית תמשיך לפעול בנחישות נגד תומכי טרור ומי שפועלים נגד מדינת ישראל".

הסרטון של אבו שחאדה שעלה ברשתות החברתיות שלושה ימים לאחר הטבח 10 10 0:00 / 4:35 הסרטון של אבו שחאדה שעלה ברשתות החברתיות שלושה ימים לאחר הטבח

בתוך כך, בהמשך להחלטת ועדת הבחירות, הגישו עו"ד זאב וולף ועו"ד דוד בבלי בקשה חריגה לבית המשפט העליון להוספת ראיות לפסילת אבו שחאדה, לקראת הדיון. בבקשה צוין כי לאחר החלטת הוועדה, ולנוכח טענותיו המיתממות של אבו שחאדה והכחשותיו, חיפשו המבקשים ומצאו ראיות נוספות בעניינו שמוכיחות כי הוא שיקר את ועדת הבחירות והמשיך לתמוך בחמאס לאורך כל המלחמה.

לבקשה צורף סרטון של אבו שחאדה שעלה בחשבונותיו ברשתות החברתיות שלושה ימים לאחר הטבח, ובו מדבר אבו שחאדה על הטבח כ"סוגיה הפלסטינית שעברה אירוע פוליטי-אסטרטגי משמעותי, אירוע פוליטי גדול מאוד", תוקף את ישראל ולא מגנה את הטבח ואת מאות החיילים שנטבחו, אלא משבח את "השהידים" ואת תושבי הנגב בלבד.

דוגמה נוספת שצורפה לבקשה היא תמלול פודקאסט שקיים אבו שחאדה בו הוא קורא למלחמה של חמאס בישראל "עמידה איתנה" ו-"משהו אגדי". בנוסף, צורף סרטון נאום מעצרת הפתיחה של ועידת בל"ד שפורסם ברשתות החברתיות של אבו שחאדה, ובו הוא מלגלג על ישראל ואומר כי "הם אכלו לנו את הראש על השביעי באוקטובר, השביעי באוקטובר, והשביעי באוקטובר והשביעי באוקטובר", ומצדיק את הטבח ואומר ש"ההיסטוריה לא התחילה בשביעי באוקטובר".

לדבריו של אבו שחאדה בסרטון, "השביעי באוקטובר הוא אירוע שקרה כתוצאה של משהו", שהוא תוצאה של "המצור", "הכיבוש" ו"הפשעים היומיומיים" נגד "אנשינו בעזה".