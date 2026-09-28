 דלג לתוכן הראשי
בעקבות סרטון

בעקבות תחקיר ב״המקור״: העיתונאי רביב דרוקר נחקר במשטרה

העיתונאי רביב דרוקר נחקר באגף התנועה, בעקבות הסרטון שבו הוא נראה לכאורה משתמש בטלפון הנייד בזמן נהיגה והוביל להגשת תלונה במשטרה (חוק ומשפט)

העיתונאי רביב דרוקר (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

העיתונאי רביב דרוקר נחקר הערב (שני) באגף התנועה של משטרת ישראל, בעקבות תלונה שהוגשה נגדו לאחר פרסום סרטון שבו הוא נראה לכאורה מבצע עבירת תנועה בזמן נהיגה.

התלונה הוגשה למשטרה בעקבות קטע שפורסם ב-23 בספטמבר באתר רשת 13, מתוך כתבת תחקיר. במכתב התלונה נטען כי בשעה 7:58 של הסרטון נראה דרוקר נוהג ברכב, כאשר ידו האחת אוחזת בהגה ובידו השנייה הוא אוחז בטלפון נייד ומשוחח באמצעותו. מכתב תלונה למשטרה רביב דרוקר

במכתב שהועבר למשטרה נטען כי התיעוד מעלה חשד לעבירה על תקנה 28(ב)(1)(א) לתקנות התעבורה. מגיש התלונה ביקש מהמשטרה לפתוח בחקירת האירוע ולנקוט את אמצעי האכיפה הנדרשים. בתלונה אף צורף צילום מתוך התיעוד, שבו נראה דרוקר מאחורי ההגה כשהוא אוחז בטלפון הנייד. מכתב תלונה למשטרה רביב דרוקר

בעקבות הגשת התלונה והפצת הסרטון ברשתות החברתיות, המשטרה החלה לבחון את האירוע. כבר בשבוע שעבר אישרה המשטרה כי הסרטון הועבר לבחינת היחידה המרכזית באגף התנועה.

כעת, לאחר הבדיקה הראשונית, דרוקר נחקר באגף התנועה בנוגע לאירוע שתועד. החקירה מגיעה ימים לאחר הגשת התלונה, שבמרכזה הטענה כי העיתונאי השתמש בטלפון הנייד במהלך הנהיגה.

הסרטון עצמו צולם במסגרת עבודתו העיתונאית של דרוקר ופורסם כחלק מתחקיר "המקור" ברשת 13. לאחר שידורו, הקטע שבו הוא נראה מאחורי ההגה הופץ בנפרד ברשתות החברתיות ועורר תגובות.

במכתב התלונה נכתב עוד כי לדעת מגיש התלונה, העובדה שמדובר בתיעוד ששודר במסגרת כתבה אינה משנה את הצורך בבחינת האירוע. בסיום המכתב התבקשה משטרת ישראל "לפתוח לאלתר בחקירת האירוע, ולנקוט את אמצעי האכיפה והענישה המחויבים בנסיבות העניין". מכתב תלונה למשטרה רביב דרוקר

כאמור, בעקבות התלונה והבדיקה שנפתחה, דרוקר נחקר כעת באגף התנועה של המשטרה.
עבירות תנועהרביב דרוקרמשטרת ישראל

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר