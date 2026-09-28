בעקבות תחקיר ב״המקור״: העיתונאי רביב דרוקר נחקר במשטרה

העיתונאי רביב דרוקר נחקר הערב (שני) באגף התנועה של משטרת ישראל, בעקבות תלונה שהוגשה נגדו לאחר פרסום סרטון שבו הוא נראה לכאורה מבצע עבירת תנועה בזמן נהיגה.

התלונה הוגשה למשטרה בעקבות קטע שפורסם ב-23 בספטמבר באתר רשת 13, מתוך כתבת תחקיר. במכתב התלונה נטען כי בשעה 7:58 של הסרטון נראה דרוקר נוהג ברכב, כאשר ידו האחת אוחזת בהגה ובידו השנייה הוא אוחז בטלפון נייד ומשוחח באמצעותו. מכתב תלונה למשטרה רביב דרוקר

במכתב שהועבר למשטרה נטען כי התיעוד מעלה חשד לעבירה על תקנה 28(ב)(1)(א) לתקנות התעבורה. מגיש התלונה ביקש מהמשטרה לפתוח בחקירת האירוע ולנקוט את אמצעי האכיפה הנדרשים. בתלונה אף צורף צילום מתוך התיעוד, שבו נראה דרוקר מאחורי ההגה כשהוא אוחז בטלפון הנייד. מכתב תלונה למשטרה רביב דרוקר

בעקבות הגשת התלונה והפצת הסרטון ברשתות החברתיות, המשטרה החלה לבחון את האירוע. כבר בשבוע שעבר אישרה המשטרה כי הסרטון הועבר לבחינת היחידה המרכזית באגף התנועה.

כעת, לאחר הבדיקה הראשונית, דרוקר נחקר באגף התנועה בנוגע לאירוע שתועד. החקירה מגיעה ימים לאחר הגשת התלונה, שבמרכזה הטענה כי העיתונאי השתמש בטלפון הנייד במהלך הנהיגה.

הסרטון עצמו צולם במסגרת עבודתו העיתונאית של דרוקר ופורסם כחלק מתחקיר "המקור" ברשת 13. לאחר שידורו, הקטע שבו הוא נראה מאחורי ההגה הופץ בנפרד ברשתות החברתיות ועורר תגובות.

במכתב התלונה נכתב עוד כי לדעת מגיש התלונה, העובדה שמדובר בתיעוד ששודר במסגרת כתבה אינה משנה את הצורך בבחינת האירוע. בסיום המכתב התבקשה משטרת ישראל "לפתוח לאלתר בחקירת האירוע, ולנקוט את אמצעי האכיפה והענישה המחויבים בנסיבות העניין". מכתב תלונה למשטרה רביב דרוקר

כאמור, בעקבות התלונה והבדיקה שנפתחה, דרוקר נחקר כעת באגף התנועה של המשטרה.