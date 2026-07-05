הממשלה אישרה היום (ראשון) פה אחד את הצעתם המשותפת של שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, והצהירה באופן תקדימי כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

ההחלטה הדרמטית קובעת כי כל עוד המועצה אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק, פעולותיה ייחשבו לבטלות מדעיקרא. מדובר בעליית מדרגה משמעותית בעימות שבין הממשלה למערכת המשפט, כאשר הממשלה מיישרת קו ברור מול פסיקת בית המשפט העליון ומודיעה באופן רשמי ומפורש כי אין בכוונתה לציית להחלטה שיפוטית אשר לטענתה סותרת את חוקי הכנסת.

ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקתו של בית המשפט העליון מאמצע חודש יוני האחרון, אשר החזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה שמונתה בתקופת הממשלה הקודמת. זאת, אף על פי שמספר חבריה המכהנים של המועצה ירד אל מתחת לרף המינימלי, המהווה שני שלישים מהרכבה המלא, הקבוע באופן מפורש בלשון החוק.

בהחלטת הממשלה שהתקבלה היום הובהר באופן נחרץ כי שלטון החוק מחייב את כל רשויות השלטון, ובכלל זה גם את בית המשפט עצמו. על פי עמדת הממשלה, פסיקה הסותרת באופן חזיתי את לשונו הברורה של החוק אינה יכולה להקנות סמכות שלא קיימת בחוק, ולכן הממשלה לא תכיר בפעולות שייעשו מכוחה של פסיקה זו.

מעבר להצהרה העקרונית, הממשלה שלחה איתות אזהרה ברור לעבר השחקנים השונים הפועלים בשוק התקשורת הישראלי, במטרה למנוע קביעת עובדות בשטח. בהחלטת השרים נקבע כי לא תישמע כל טענת הסתמכות או "מעשה עשוי" על ידי גורמים בשוק התקשורת ביחס לפעולות שיבוצעו כתוצאה מהחלטות שתתקבלנה על ידי מועצה שאינה עומדת בתנאי הסף שקבע המחוקק. בכך מבקשת הממשלה לשתק למעשה את היכולת של המועצה הנוכחית לקבל החלטות רגולטוריות מחייבות, תוך הבהרה לגופי השידור והתקשורת כי כל מהלך שיאושרו מול המועצה הנוכחית לא יוכר על ידי מוסדות המדינה ויוכרז כבטל.

שר התקשורת, שלמה קרעי, תקף בחריפות יוצאת דופן את שופטי בג"ץ בעקבות אישור ההחלטה והאשים אותם בהפגנת שכרון כוח. בדבריו אמר השר קרעי כי "שופטי בג״צ אינם הכנסת, ושכרון כח לא נותן סמכות למחוק מהחוק תנאי סף מפורש, גם אם אינו נוח להם. שלטון החוק אינו שלטון השופטים. היום הממשלה קבעה באופן ברור: כשבג״צ רומס את החוק, המדינה לא תיתן לכך יד". שר התקשורת הוסיף והדגיש את העיקרון החוקי לשיטתו, ואמר כי "שני שלישים הם דרישה חוקית ולא המלצה, ומועצה שאינה עומדת בתנאי הסף שקבע המחוקק לא מתקיימת והחלטותיה שוות כקליפת השום. כך יהיה כאן גם בעתיד, בכל ניסיון של בית המשפט לרמוס את חוקי הכנסת".

אל הדברים הללו הצטרף גם סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, אשר העניק להחלטה את המעטפת המשפטית והאידיאולוגית מנקודת מבטה של הממשלה, תוך דגש על עקרון הפרדת הרשויות. השר לוין הצהיר כי "שלטון החוק פירושו שהחוק מחייב את כולם, גם את בית המשפט. במדינה דמוקרטית הכנסת מחוקקת את החוק, ובית המשפט מחויב ליישם אותו". שר המשפטים הוסיף ותקף את התערבות בג"ץ בסוגיה הספציפית הזו וקבע כי "כאשר פסיקה עומדת בניגוד חזיתי ללשון החוק, אין זו ביקורת שיפוטית אלא פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות. לממשלה חובה לעמוד על כך שהחוק, ורק החוק, יהיה המקור לסמכות השלטונית. נמשיך לפעול בכל הכלים החוקיים כדי להשיב את שלטון החוק על כנו".

החלטת הממשלה הנוכחית צפויה לעורר סערה משפטית וציבורית נרחבת בימים הקרובים, כאשר מומחי משפט רבים כבר מגדירים את המצב שנוצר כ"תחילתו של משבר חוקתי גלוי". המשמעות המעשית של ההחלטה היא עימות ישיר בין הוראות הרשות המבצעת לבין פסיקתו החלוטה של בית המשפט העליון, דבר שעלול להעמיד את פקידי המדינה, היועצים המשפטיים ומנהלי שוק התקשורת במצב שבו הם נדרשים להכריע למי לציית – לחוק היבש ולהחלטת הממשלה, או שמא לפסיקת בג"ץ שהכשירה את פעילות המועצה.