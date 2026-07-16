כיכר השבת
בג"ץ נגד התורה

מכה קשה לציבור החרדי: שלילת הטבת המס מישיבות תימשך

העתירה שדרשה לשלול את הטבות המס מהישיבות נמחקה, אך בג"ץ הדגיש כי לא הכריע במחלוקת ולא אישר את עמדת היועמ"שית, אך בפועל תימשך שלילת הזכות לישיבות (חרדים) 

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בג"ץ הועדה לבחירת שופטים (צילום: יונתן זינדל)

בג"ץ מחק היום (חמישי) את העתירה שדרשה לשלול מישיבות את הטבת המס לפי סעיף 46. השופטים לא קיימו דיון מלא בשאלה אם המהלך חוקי, משום שהיועצת המשפטית לממשלה כבר הסכימה עם עמדת העותרים ואף פועלת לפיה.

הסנקציות יישארו בתוקף והטבת המס שנשללה מהן לא תוחזר בשלב זה, והמדיניות שקידמה היועמ"שית תימשך כל עוד לא תתקבל החלטה אחרת.

עם זאת, השופטים הדגישו כי מחיקת העתירה אינה מהווה אישור לעמדת היועמ"שית. בג"ץ לא קבע כי שלילת ההטבה מהישיבות חוקית או מוצדקת, אלא החליט שאין צורך להמשיך בעתירה הנוכחית, לאחר שהדרישה שהוצגה בה כבר מיושמת בפועל.

לכן נוצר מצב שבו בית המשפט לא אישר את המהלך, אך גם לא עצר אותו. מבחינת הישיבות שעליהן הוטלו הסנקציות, התוצאה נשארת זהה: הן ממשיכות להיות ללא הטבת המס לפי סעיף 46.

המחלוקת צפויה להגיע שוב לבג"ץ במסגרת עתירה נגדית שהגיש ארגון "אמת ליעקב". הארגון מבקש לתקוף את שלילת הטבת המס ולבחון את הבסיס שעליו נשענת החלטת היועצת המשפטית לממשלה.

עד שהעתירה הנגדית תידון ותתקבל בה החלטה, השלילה תישאר בתוקף. רק במסגרת ההליך הזה צפויים השופטים לבחון את הטענות נגד המהלך ואת השאלה אם ניתן להמשיך לשלול את ההטבה מהישיבות.

ישיבותבית המשפט העליוןהיועץ המשפטי לממשלהסעיף 46אמת ליעקב

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2
כולנו סאטמר זו הדרך.
חיים
"כולנו" זה שם של עיתון לילדים חילונים שהיה פעם. בעצם גם "הדרך"...
רק לא ג ושס
1
שכל אוהבי התורה יראו כמה הם אוהבים את התורה ולומדיה, וימשיכו לתרום לישיבות גם ללא סעיף 46! אחרת מה, זה סתם היה משחק נחמד כל עוד זה היה על חשבון המדינה ולא על חשבונם של התורמים?... אהבת התורה ולומדיה - תנצח! אנחנו בכלל לא צריכים את הסעיף 46 הזה, וממילא פרנסה היא רק משמים.
רק לא ג ושס

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