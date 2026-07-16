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בהרכב מורחב

עמית בחוץ: זה ההרכב שידון בהקפאת מעצרי תלמידי הישיבות

נשיא העליון קבע תשעה שופטים לדיון בחוק להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות, אך לא כלל את עצמו ואת חאלד כבוב | נעם סולברג יעמוד בראש ההרכב (חדשות) 

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בג"ץ מבקר המדינה (צילום: יונתן זינדל)

קבע הרכב מורחב לדיון בחוק, אך לא כלל את עצמו ואת חאלד כבוב. המשנה לנשיא נעם סולברג יעמוד בראש ההרכב

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית קבע היום (חמישי) את הרכב השופטים שידון בעתירות נגד החוק להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. הדיון יתקיים ב־28 ביולי בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים.

ההחלטה התקבלה בהמשך להחלטתו של השופט מיום רביעי. גרוסקופף הורה להשהות את כניסתו של החוק לתוקף עד להחלטה אחרת, והוציא צו על תנאי המורה למשיבים להסביר מדוע החוק לא יבוטל.

בהרכב שקבע עמית יישבו המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטים דפנה ברק־ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי־שטייניץ, יחיאל כשר ורות רונן.

אלא שדווקא זהות השופטים שלא נכללו בהרכב עוררה תשומת לב. נשיא העליון, שקבע בעצמו את ההרכב, לא שיבץ את עצמו לדיון. כתוצאה מכך, סולברג יהיה השופט הבכיר בהרכב ויעמוד בראש הדיון הרגיש.

בניתוח שפרסם עמית סגל הוא הצביע על כך שקשה לזכור מקרה שבו נשיא בית המשפט העליון לא ישב בדיון מורחב מסוג זה, והותיר את סולברג להתמודד עם האש הציבורית. הוא ציין גם את היעדרותו של השופט חאלד כבוב, אף שהוא ותיק מהשופטת רות רונן, שנכללה בהרכב.

בהחלטה שפורסמה לא ניתן הסבר לכך שעמית וכבוב לא נכללו בין תשעת השופטים. המסמך כולל את שמות חברי ההרכב ואת מועד הדיון בלבד, ואינו מפרט את השיקולים שהובילו לבחירתם.

הדיון צפוי לעסוק בחוק שנועד להקפיא את הליכי המעצר והאכיפה נגד תלמידי הישיבות. תשעת השופטים ישמעו את טענות הצדדים ויבחנו את תשובת המדינה לצו שהוציא גרוסקופף.

בית המשפט העליוןיצחק עמיתנעם סולברגעופר גרוסקופףחוק הקפאת מעצרי תלמידי ישיבות

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5
פשוט דוחה שמי שמנהל את המדינה לא נבחר על ידי רוב האזרחים. דיקטטורה
השם תעזור לנו
4
בנושא זה ,סולברג גרוע יותר מעמית . לכן נתן לו את ראשות ההרכב ..
גאון גדול
3
אולי סוף סוף נבין שהם השלטון בפועל ...נסגור עם השמאל ונקבל הכל
אולי
מי שטוען שהמצדדים בגיוס הם אנשי שמאל, פשוט לא מבין שום דבר.
אולי תרקוד
2
בשביל מה הם מתכנסים החלטה כבר התקבלה סתם הצגה
איתמר
1
אם ההחלטה לבטל צפויה הייתי מציע למדינה לא לשלוח בכלל נציגות לשם, שידונו עם עצמם חבל על האנרגיות...
יאיר

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