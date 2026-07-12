בית המשפט גזר היום (ראשון) עונש מאסר של 25 שנות מאסר בפועל על עמית אלמוג, שהודה והורשע ברצח בכוונה של בת זוגו, מאיה וישניאק ז"ל. לצד עונש המאסר, הוטל על הנאשם גם מאסר על תנאי ופיצוי כספי בסך 258 אלף שקלים למשפחתה של הנרצחת.

גזר הדין מקבל בעיקרו את עמדת הפרקליטות, שביקשה להטיל על אלמוג 26 שנות מאסר בפועל. התובע בתיק, עו"ד אורן פז מפרקליטות מחוז תל אביב, מסר בתגובה כי "אנו מקווים שגזר הדין יעניק למשפחתה של מאיה וישניאק ז"ל מידה מסוימת של הקלה ונחמה".

חזרה מטענות אי שפיות

במסגרת הסדר הטיעון שנחתם בתיק, הודה אלמוג והורשע ברצח בכוונה, תוך שהוא חוזר בו מטענותיו הקודמות. בתחילת ההליך המשפטי טען הנאשם כי ביצע את הרצח במצב של אי שפיות הדעת או תחת מצב נפשי של אחריות מופחתת, אך בהסדר הטיעון הוא ויתר על טענות אלו והודה באחריותו המלאה למעשה.

עם זאת, ההסדר נתן משקל מסוים למצבו הנפשי של הנאשם ולהיותו נתון תחת השפעת סם מסוכן בעת ביצוע העבירה, במידה שאינה גורעת מאחריותו לביצוע הרצח בכוונה. נקודה זו השפיעה על הפער הקטן בין דרישת הפרקליטות לבין גזר הדין בפועל.

משפחת הנרצחת ליוותה את ההליך

משפחתה של מאיה וישניאק ז"ל ליוותה את ההליך המשפטי לכל אורכו, בדיונים לא קלים שבהם נאלצה לשמוע את ניסיונות השכנוע של אלמוג כי ביצע את הרצח מתוך אי שפיות וכי יש לזכותו. התובע פז ציין כי "נוכחותם השקטה הייתה משום השמעת קולה של מאיה בעוצמה ועמידה איתנה וראויה על זכותה וזכותם כנפגעי עבירה".

כעת, לאחר שהנאשם הודה והורשע שרצח את מאיה בכוונה, לעולם לא יוכל לטעון אחרת. ההודאה הפומבית והרשעתו בבית המשפט מהווים נקודת סיום משפטית לניסיונות ההכחשה והתחמקות מאחריות.

מסר נחרץ נגד אלימות כלפי נשים

הפרקליטות הדגישה בהתייחסותה כי רצח נשים בידי בני זוגן היא תופעה קשה ומדאיגה. "הפרקליטות תמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם מבצעי עבירות אלה, מתוך מחויבות למאבק באלימות נגד נשים, לעשיית צדק עבור הקורבנות ובני משפחותיהן", נכתב בהודעה.

גזר הדין הכבד משדר מסר ברור כי מערכת המשפט רואה בחומרה רבה מקרים של רצח בני זוג, ופועלת למיצוי הדין מול מבצעי עבירות אלו. עונש המאסר הממושך נועד גם להרתיע אחרים ולהגן על נשים מפני אלימות קטלנית.