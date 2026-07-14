תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד רשת רמי לוי שיווק השקמה וחברת ר.ס חברה לייבוא וייצור מזון, בטענה כי שיווקו שורת מוצרי מזון של המותג הפרטי במשקל הנמוך מזה שהוצהר על גבי האריזה. לטענת התובעת, כתוצאה מכך שילמו הצרכנים עבור כמות מוצר גדולה מזו שקיבלו בפועל, תוך הטעיה לכאורה של ציבור הלקוחות.

על פי התביעה, שהוגשה על ידי הדס לבמור באמצעות עורכי הדין איתי ארגוב ואסף פינק, הנתבעת ר.ס חברה לייבוא וייצור מזון היא יצרנית המוצרים, בעוד שרשת רמי לוי שיווק השקמה משווקת אותם תחת המותג הפרטי שלה.

בין המוצרים שנבדקו, לטענת התובעת, נמנים אבקות קקאו, אבקות להכנת משקה שוקו, אבקות מרק בטעם עוף, קוקוס טחון ואבקת סוכר.

בתביעה נטען כי החשד התעורר לאחר שהתובעת רכשה שתי אריזות של אבקת קקאו במשקל מוצהר של 500 גרם. לאחר ששקלה את המוצרים, גילתה לדבריה כי משקלם נמוך מהמשקל המצוין על האריזה. בעקבות זאת ביצעה, לטענתה, בדיקות נוספות של מוצרים מאותו סוג וכן של מוצרים נוספים מהמותג הפרטי של הרשת, ובכולן נמצאו פערים בין המשקל המוצהר לבין המשקל בפועל.

עוד נטען כי לבקשת התובעת נערכו בדיקות במכון התקנים הישראלי, שבמסגרתן נבדקו מספר מוצרים מהמותג הפרטי. לפי התביעה, תוצאות הבדיקות העלו פערים בין המשקל הנקי המוצהר לבין המשקל שנמצא בפועל במוצרים שונים. בנוסף, התובעת טוענת כי ערכה בדיקות נוספות במשך חודשים ארוכים בסניפים שונים של רמי לוי ברחבי הארץ, וגם בהן נמצאו, לטענתה, חריגות דומות.

לטענת התובעת, מדובר בהתנהלות שגרמה לצרכנים לשלם מחיר מלא עבור מוצרים שכמותם בפועל הייתה קטנה מזו שהובטחה על גבי האריזה. עוד נטען כי הנתבעות ידעו, או לכל הפחות היו צריכות לדעת, שהמשקל המוצהר חייב לשקף במדויק את תכולת המוצר, וכי סימון שאינו תואם את המשקל בפועל מהווה מצג מטעה כלפי הצרכנים.

במסגרת התביעה מתבקש בית המשפט להכיר בהליך כייצוגי, להורות על הפסקת ההתנהלות הנטענת, לחייב את הנתבעות לשווק את המוצרים בהתאם למשקלם בפועל ולפסוק פיצוי לחברי הקבוצה שנפגעו. סכום התביעה טרם הוערך במדויק, ולכן הוגשה לבית המשפט המחוזי כתביעה שסכומה אינו ניתן להערכה בשלב זה.

נכון לעכשיו מדובר בטענות התובעת בלבד. בית המשפט טרם הכריע בתביעה, והנתבעות טרם הגישו את כתב הגנתן.