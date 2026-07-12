תביעה: נכה הושפלה בסניף הסופר ודורשת 100 אלף שקל

עורכת הדין סיון סופר הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה תביעה בסך 100 אלף שקלים נגד שופרסל וחברת הביטוח כלל, בטענה להשפלה, אפליה ופגיעה בזכויותיה כאדם עם מוגבלות במהלך ביקור בסניף "יש חסד" בבארות יצחק. במסגרת התביעה היא מבקשת גם לחייב את הרשת לעדכן נהלים ולהדריך עובדים בכל הנוגע לשירות לאנשים עם מוגבלות.

לפי כתב התביעה, האירוע התרחש ב-24 ביולי 2025, כאשר התובעת, הסובלת ממוגבלות בניידות ומצליעה ברגלה הימנית, הגיעה לסניף יחד עם אמה ובנה. לטענתה, לאחר תקלה בקופות השירות העצמי ובקשת סיוע מצד אמה, השיבה אחת הקופאיות בזלזול ואף אמרה: "זו לא אשמתי שהיא לא יודעת להשתמש במכשיר". עוד נטען כי הקופאיות שוחחו ביניהן בערבית תוך צחוק, לעגו למשפחה, ובהמשך קיללו את התובעת לאחר שהעירה להן על אופן ההתנהלות.

לטענת התובעת, לאחר שהועברה לקופה רגילה, הבחינה אחת הקופאיות בצליעתה ובחרה לחקות את אופן הליכתה לעיני כלל הלקוחות. בכתב התביעה נטען כי חלק מהנוכחים הזדעזעו וביקשו ממנה להפסיק, אולם היא קראה לקופאית נוספת, שלפי הנטען היא אחותה, ושתיהן המשיכו לצחוק ולהשפיל אותה לעיני בנה בן ה-10.

עוד נטען כי עובדים נוספים בסניף אמרו לתובעת שמדובר בשתי אחיות המוכרות בהתנהלותן כלפי עובדים ולקוחות, וכי הנהלת הסניף לא פעלה לעצור את התנהגותן. לטענת התובעת, אחת הקופאיות פוטרה לאחר האירוע, בעוד השנייה נותרה בתפקידה.

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בכתב התביעה מצוין כי שופרסל אישרה את קיומם של סרטוני אבטחה המתעדים את האירוע, אולם הודיעה כי ניתן יהיה לעיין בהם רק בכפוף לצו של בית המשפט. להתכתבות בין הצדדים צורפו מסמכים שלפיהם הרשת התבקשה לשמור את הסרטונים, ואף אישרה כי הם נשמרו.

התובעת טוענת כי המעשים מהווים לשון הרע, אפליה והפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. במסגרת התביעה היא מבקשת לחייב את הנתבעות בפיצוי של 100 אלף שקלים, להורות לשופרסל לפרסם התנצלות פומבית ולחייב את הרשת בגיבוש נהלים והדרכות לעובדיה במטרה למנוע הישנות מקרים דומים.

יודגש כי מדובר בטענות המפורטות בכתב התביעה, אשר טרם התבררו והוכרעו בבית המשפט