גיא פלג תובע 160 אלף ש"ח בגין תגובה בפייסבוק

פרשן המשפט של חדשות 12, גיא פלג, הגיש לבית משפט השלום בנוף הגליל תביעת לשון הרע בסך 160 אלף שקלים נגד ראובן פינטו, בטענה כי פרסם נגדו תגובה בפייסבוק שבה ייחס לו ביצוע עבירה פלילית חמורה, למרות שלטענתו מעולם לא נחשד או הואשם בביצוע עבירה כלשהי.
על פי כתב התביעה, שהוגש באמצעות עורכי הדין אסף שרעף ונילי שץ, הפרסום פורסם בתגובה לפוסט שעסק בפלג. לטענתו, מדובר בפרסום שקרי ופוגעני, אשר עלול היה ליצור בקרב הציבור רושם כוזב ולפגוע באופן משמעותי בשמו הטוב ובאמינותו המקצועית.
בכתב התביעה נטען כי פלג משמש במשך שנים ככתב ופרשן לענייני משפט בחדשות 12, מגיש תוכנית ברדיו 103FM, וכי המוניטין שבנה לאורך הקריירה מהווה חלק מרכזי מעיסוקו. עוד צוין כי זכה במהלך השנים בפרסים מקצועיים, ובהם פרס סוקולוב ופרס "אביר איכות השלטון".
עוד נטען כי טרם הגשת התביעה נשלח לנתבע מכתב התראה, שבו נדרש להסיר את הפרסום, לפרסם התנצלות ולפצות את התובע. לטענת פלג, הנתבע לא נענה לדרישות, ולכן הוגשה התביעה לבית המשפט.
במסגרת ההליך מבקש פלג לחייב את הנתבע בפיצוי של 160 אלף שקלים, לצד צו שיורה על הסרת הפרסום וחיוב בהוצאות משפט. לטענתו, הפרסום גרם לפגיעה בשמו הטוב, במוניטין המקצועי ובעוגמת נפש.
יודגש כי מדובר בטענות המופיעות בכתב התביעה בלבד, אשר טרם התבררו בבית המשפט.
0 תגובות