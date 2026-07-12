גיא פלג תובע 160 אלף ש"ח בגין תגובה בפייסבוק

גיא פלג ( צילום: יונתן זינדל / פלאש 90 )

פרשן המשפט של חדשות 12, גיא פלג, הגיש לבית משפט השלום בנוף הגליל תביעת לשון הרע בסך 160 אלף שקלים נגד ראובן פינטו, בטענה כי פרסם נגדו תגובה בפייסבוק שבה ייחס לו ביצוע עבירה פלילית חמורה, למרות שלטענתו מעולם לא נחשד או הואשם בביצוע עבירה כלשהי.