כיכר השבת
על רקע פרשת הקצין המתחזה

בכיר ב"אחים לנשק" תובע את אלמוג כהן ב-2.6 מיליון שקל

התביעה הוגשה בעקבות התבטאויות של סגן השר אלמוג כהן בנוגע לבכיר בתנועת "אחים לנשק", על רקע פרשת הקצין המתחזה אסף שמואלביץ (משפט)

פעיל אחים לנשק. אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

כיר בתנועת "אחים לנשק" הגיש היום (ראשון) תביעת לשון הרע בסך 2.6 מיליון שקלים נגד סגן השר אלמוג כהן, בעקבות התבטאויותיו בפרשת אסף שמואלביץ, המכונה "הקצין המתחזה".

התביעה מגיעה ימים ספורים לאחר שבשבוע שעבר חשף כהן מעל דוכן הכנסת את שמו של אחד ממקימי "אחים לנשק", למרות שבית המשפט המחוזי הורה על איסור פרסום שמו. כהן שב וקישר את אותו בכיר לפרשת שמואלביץ, אף שלפי הפרסומים בנושא, בין השניים לא הייתה היכרות מוקדמת, למעט העובדה שהקצין נתן לשמואלביץ טרמפ ביום שלאחר טבח 7 באוקטובר.

במהלך נאומו במליאת הכנסת תקף כהן גם את החלטת בית המשפט ואמר: "אותו שופט שחושב שהלך עליי אימים, יש לי חדשות בשבילך. את המוות עברתי יותר מפעם אחת. אם אתה חושב שאתה מפחיד אותי לרגע באיסור פרסום שמו... אז אני אומר את זה עוד פעם, הוא שהכניס את אסף שמואלביץ לתוך פיקוד הדרום".

על רקע הדברים הללו הוגשה כעת תביעת לשון הרע נגד כהן, במסגרתה דורש בכיר "אחים לנשק" פיצוי בסך 2.6 מיליון שקלים בגין ההתבטאויות שיוחסו לסגן השר.

בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על כתב התביעה או על תגובתו של סגן השר אלמוג כהן. התביעה הוגשה לבית המשפט והטענות המפורטות בה טרם התבררו.

לשון הרעאחים לנשקאלמוג כהןאסף שמואלביץ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר