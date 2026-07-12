בכיר ב"אחים לנשק" תובע את אלמוג כהן ב-2.6 מיליון שקל

כיר בתנועת "אחים לנשק" הגיש היום (ראשון) תביעת לשון הרע בסך 2.6 מיליון שקלים נגד סגן השר אלמוג כהן, בעקבות התבטאויותיו בפרשת אסף שמואלביץ, המכונה "הקצין המתחזה".

התביעה מגיעה ימים ספורים לאחר שבשבוע שעבר חשף כהן מעל דוכן הכנסת את שמו של אחד ממקימי "אחים לנשק", למרות שבית המשפט המחוזי הורה על איסור פרסום שמו. כהן שב וקישר את אותו בכיר לפרשת שמואלביץ, אף שלפי הפרסומים בנושא, בין השניים לא הייתה היכרות מוקדמת, למעט העובדה שהקצין נתן לשמואלביץ טרמפ ביום שלאחר טבח 7 באוקטובר.

במהלך נאומו במליאת הכנסת תקף כהן גם את החלטת בית המשפט ואמר: "אותו שופט שחושב שהלך עליי אימים, יש לי חדשות בשבילך. את המוות עברתי יותר מפעם אחת. אם אתה חושב שאתה מפחיד אותי לרגע באיסור פרסום שמו... אז אני אומר את זה עוד פעם, הוא שהכניס את אסף שמואלביץ לתוך פיקוד הדרום".

על רקע הדברים הללו הוגשה כעת תביעת לשון הרע נגד כהן, במסגרתה דורש בכיר "אחים לנשק" פיצוי בסך 2.6 מיליון שקלים בגין ההתבטאויות שיוחסו לסגן השר.

בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על כתב התביעה או על תגובתו של סגן השר אלמוג כהן. התביעה הוגשה לבית המשפט והטענות המפורטות בה טרם התבררו.