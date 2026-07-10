עו"ד שי אליאס תובע את הסטנדפיסט המוכר במאות אלפי שקלים

נאור ציון ( צילום: אבשלום שושני )

עו"ד שי אליאס הגיש לבית משפט השלום בתל אביב תביעה בסך 200 אלף שקלים נגד איש הרשת נאור ציון, בטענה ללשון הרע והפרת זכויות יוצרים. במסגרת התביעה מבקש אליאס לחייב את הנתבע בפיצוי של 150 אלף שקלים בגין לשון הרע ו-50 אלף שקלים נוספים בגין הפרת זכויות יוצרים, וכן להורות על הסרת הפרסומים ומניעת פרסומים נוספים נגדו.

על פי כתב התביעה, הסרטון פורסם ברשתות החברתיות של נאור ציון ב-12 ביוני 2026, לאחר שהוגשה נגדו תביעה אחרת בגין הפרת זכויות יוצרים, שבה ייצג אליאס את אתר ONE. לטענת התובע, במקום להתייחס להליך המשפטי, בחר ציון לפתוח במתקפה אישית ומקצועית נגדו. בכתב התביעה נטען כי במהלך הסרטון כינה ציון את אליאס בכינויים כמו "פודל", "ילד כאפות", "סנג'ר", "עורך דין זוטר" ו"רודף פרסום". עוד נטען כי ייחס לו, בין היתר, הגשת "תביעות סרק", היעדר שיקול דעת מקצועי, חוסר אמון מצד לקוחותיו, זלזול מצד בתי המשפט וטען כי הוא מייצג ידוענים ללא תמורה כדי לזכות בפרסום אישי.

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עוד נטען כי הסרטון כלל קטע דיבוב שבו הוכנסו בפיו של אליאס אמירות שלא נאמרו על ידו, וכן שימוש בתמונתו, שלטענתו נערכה ללא רשות, כאשר ראשו הודבק על גבי דמות של כלב כחלק מסרטון לעגני. לטענת אליאס, מדובר גם בהפרת זכויות היוצרים והזכות המוסרית בתמונה.

לטענת התובע, הפרסום זכה לחשיפה רחבה ברשתות החברתיות והופץ בפלטפורמות שונות, תוך פגיעה בשמו הטוב, במוניטין המקצועי שלו ובמשלח ידו כעורך דין. עוד נטען כי נשלח לנתבע מכתב התראה בדרישה להסיר את הפרסום, לפרסם תיקון או התנצלות ולפצות את התובע, אולם הסרטון לא הוסר ולא ננקטו צעדים לתיקון הפגיעה.

בכתב התביעה מבקש אליאס מבית המשפט לחייב את נאור ציון בפיצוי בסך כולל של 200 אלף שקלים, להורות על הסרת הפרסומים מכל הפלטפורמות שבהן פורסמו, ולחייבו בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

יודגש כי מדובר בטענות המופיעות בכתב התביעה בלבד. בשלב זה טרם הוגש כתב הגנה, והטענות טרם התבררו והוכרעו בבית המשפט.