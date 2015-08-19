עורך הדין שי אליאס הגיש תביעת לשון הרע והפרת זכויות יוצרים נגד הסטנדפיסט ואיש הרשת נאור ציון. לטענתו, ציון פרסם סרטון שבו כינה אותו בכינויי גנאי, ייחס לו טענות הפוגעות במקצועיותו, ערך את תמונתו והדביק את ראשו על דמות של כלב (משפט)
ככה יעשה לאיש אשר תוקף את הדתיים והמתנחלים: נאור ציון, סטנדאפיסט ויוצר טלויזיה מתח ביקורת על הציבור הדתי וספג מתקפת מסרונים למכשירו. בראיון שנערך עם נאור ציון הוא האשים את הדתיים והמתנחלים במצב החברתי כלכלי: "אנחנו ממנים פה 800 אלף איש, הדתיים והמתנחלים, זה חוסר איזון. אין חברה בעולם שבה חלק מהאוכלוסייה ממן חלק כל כך גדול אחר",