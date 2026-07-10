כיכר השבת
מוערך ביותר מ-2.5 מיליון שקל

תביעה ייצוגית נגד רשת הסופרמרקטים החרדית: "לא הציגה מחירים כנדרש"

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד רשת הסופרמרקטים החרדית "נתיב החסד", בטענה כי בסניפיה לא הוצגו מחירים ליחידת מידה וארץ הייצור של מוצרים רבים כנדרש בחוק. היקף התביעה מוערך ביותר מ-2.5 מיליון שקל (משפט)

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סופר (צילום: Michael Giladi)

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשת הסופרמרקטים החרדית "נתיב החסד", המפעילה עשרות סניפים בערים ובשכונות חרדיות ברחבי הארץ.

המבקש טוען כי הרשת הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן בכך שלא הציגה מחירים ליחידת מידה ולא סימנה את ארץ הייצור של שורת מוצרים שנמכרו בסניפיה. סכום התביעה האישית הועמד על 14 אלף שקל, בעוד שהיקף התביעה הייצוגית מוערך ביותר מ-2.5 מיליון שקל.

מעל 70 סניפים בכל רחבי הארץ (צילום: ויקימדיה)

על פי הבקשה, הליקויים הנטענים התגלו במגוון רחב של מוצרים, ובהם תבלינים, קטניות, פירות יבשים, דגנים ומוצרים נוספים. לטענת המבקש, אי הצגת מחיר ליחידת מידה מונעת מהצרכנים לבצע השוואת מחירים אמיתית בין מוצרים דומים, בעוד שאי סימון ארץ הייצור שולל מהם מידע מהותי הנדרש לצורך קבלת החלטת רכישה מושכלת.

עוד נטען כי ההפרות אינן נקודתיות אלא משקפות דפוס פעולה מתמשך ברשת, וכי הן מקנות לה יתרון מסחרי על חשבון ציבור הצרכנים. בבקשה נטען כי ההתנהלות מהווה הפרה של הוראות חוק הגנת הצרכן, תקנות הגנת הצרכן וחוקים נוספים, ובהם חוק תובענות ייצוגיות, פקודת הנזיקין וחוק עשיית עושר ולא במשפט.

במסגרת ההליך מבקש התובע מבית המשפט לאשר את ניהול ההליך כתביעה ייצוגית, להורות לרשת לתקן את הליקויים, להפסיק את ההפרות הנטענות ולפצות את חברי הקבוצה שנפגעו.

יודגש כי מדובר בטענות המופיעות בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בלבד. בשלב זה טרם הוגשה תגובת רשת "נתיב החסד", והטענות טרם התבררו בבית המשפט.

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בסניף הלל אין תמחור לכל המוצרים וכששואלים את האחראי ...
גם באשדוד

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