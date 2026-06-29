סוכות ניצח: האלוף במיל' ישלם על האשמת השווא בטבח 7/10

חורבן בעוטף עזה מיד לאחר מתקפת החמאס ( צילום: משה שי / פלאש 90 )

בית משפט השלום במחוז מרכז קיבל היום (ראשון) במלואה את תביעת לשון הרע שהגיש חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית נגד האלוף במיל' דן הראל, סגן הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום לשעבר. השופט מנחם מזרחי, נשיא בתי משפט השלום במחוז מרכז, קבע כי התבטאויותיו של הראל בתוכנית "פגוש את העיתונות" חצו את גבולות חופש הביטוי והובילו לפגיעה ממשית בשמו הטוב של חבר הכנסת.

הרקע לפסק הדין המהדהד: בראיון לתוכנית "פגוש את העיתונות", טען האלוף הראל כי הקמת לשכתו של ח"כ סוכות בחווארה ערב 7 באוקטובר הובילה למחסור בכוחות צה"ל באזור הדרום. לטענתו, גדוד העתודה של אוגדת עזה הוסט כדי לאבטח את הסוכה שהקים סוכות בחווארה בליל הושענא רבה, ובכך נגרם חיסרון בכוחות שהיה נחוץ בעוטף עזה.

חה"כ צבי סוכות ( צילום: Photo by Yonatan Sindel/Flash90 )

"משקל רב במיוחד בעיני הציבור" גנץ לראשונה החריף את הטון נגד לפיד ובחר לעלוב בו באופן אישי | העימות המלא יוני גבאי | 17:38 לוין זועם על השופטים: "תשע שנים של עיוות דין - הגיע הזמן לעצור" | צפו קובי אטינגר | 19:13 בפסק הדין המפורט, קבע השופט מזרחי כי לדבריו של האלוף לשעבר יש "משקל רב במיוחד" בעיני הציבור, בשל מעמדו הבכיר לשעבר בצה"ל ותפקידיו הרמים. השופט הדגיש כי הטענה לפיה סוכות נושא באחריות עקיפה לאסון הנורא של 7 באוקטובר חצתה את גבולות חופש הביטוי והובילה לפגיעה ממשית בשמו הטוב של חבר הכנסת. "יש לבחון לא רק את המילים שנאמרו, אלא את המשמעות המשתמעת שנועדה להטיל על סוכות אשם מוסרי בשרשרת האירועים", כתב השופט מזרחי בפסק הדין. הוא הוסיף כי ההקשר שבו נאמרו הדברים, לצד מעמדו של הראל כאלוף בכיר לשעבר, הפכו את ההתבטאות לפוגענית במיוחד. במסגרת פסק הדין, דחה השופט מזרחי גם את תביעתו הנגדית של הראל נגד סוכות וראש מועצת שומרון יוסי דגן. השופט קבע כי דבריהם של סוכות ודגן היו תגובה לגיטימית למתקפה האישית שחוו, ולא עלו כדי לשון הרע. "כאשר אדם מותקף באופן אישי ופומבי, זכותו להגיב ולהגן על שמו הטוב", נכתב בפסק הדין.

תביעה בבית משפט ( צילום: AI )

פיצויים והוצאות משפט

בסופו של דבר, חויב האלוף במיל' דן הראל לשלם לח"כ צבי סוכות פיצויים והוצאות משפט בסך כולל של כ-45 אלף שקלים. פסק הדין מהווה ניצחון משמעותי עבור סוכות, שטען מאז שהואשם כי מדובר ב"שקר מכוער" שנועד להכפיש את המתיישבים ביהודה ושומרון.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, מסר בתגובה: "פסק הדין מדבר בעד עצמו, והוא ברור. לא ניתן להשמיץ את ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון באמצעות טענות חסרות שחר ואמת. בית המשפט קבע במפורש כי הטענה על הסטת 'גדוד וחצי' מהדרום לאבטחת סוכתה של משפחת סוכות לא רק שלא הוכחה, אלא הוכח בדיוק ההפך. אני אמלא את חובתי כראש המועצה האזורית שומרון לעמוד בנחישות, להילחם בנחישות למען תושבי השומרון, משפחות שכולות וההתיישבות, ולהשמיע את קולם בזירה הציבורית ללא כל מורא. אני קורא לאהבת ישראל ולאחדות, זה מה שאנחנו צריכים היום – לא פילוג והשמצות, אלא אחדות ואהבת ישראל".

ח"כ צבי סוכות הוסיף: "מי שמכפיש ישלם ובגדול. האלוף דן הראל שפיקד על גירוש היהודים מגוש קטיף ניסה להעליל עלי ולהאשים אותי באחריות לטבח האיום. היום הצדק יצא לאור ובית המשפט קבע כי לא הוסט אף חייל מפיקוד הדרום לפיקוד מרכז בגללי, ודן הראל יבין בדרך הקשה שיש מחיר לעלילות שפלות".

יצוין כי הצעת חוק של ח"כ קטי שטרית לתיקון חוק איסור לשון הרע עברה לאחרונהבוועדת השרים לענייני חקיקה. ההצעה מבקשת להגביל את הפיצויים ללא הוכחת נזק בתגובות ברשתות החברתיות, ולאפשר לבית המשפט להטיל פיצויים על תובעים שהגישו תביעות במטרה להשתיק.

פסק הדין מצטרף לשורה של פסקי דין אחרונים בתחום לשון הרע, המדגישים את חשיבות האיזון בין חופש הביטוי לבין הגנה על שמו הטוב של אדם. השופט מזרחי הדגיש בפסק הדין כי "חופש הביטוי אינו רישיון להכפשות ולפגיעה בשמו הטוב של אדם, במיוחד כאשר מדובר בהאשמות חמורות שאין להן בסיס עובדתי".