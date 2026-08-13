צפו בדבריו של רביבו - צילום: דוברות צפו בדבריו של רביבו | צילום: צילום: דוברות 10 10 0:00 / 4:08

חבר הכנסת אליהו רביבו (הליכוד) הודיע הבוקר (חמישי) כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים של התנועה. בהודעה שפרסם לחברי הליכוד, מסר רביבו כי הוא מסיים פרק משמעותי בכנסת, אך ממהר להבהיר: "הליכוד הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי לא הסתיימה".

"פוליטיקה מעולם לא הייתה עבורי תכלית אלא כלי לשליחות", כתב רביבו בהודעתו. "אני מסיים פרק מרתק ומשמעותי בכנסת, אבל לא עוזב את הבית. הליכוד הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי לא הסתיימה, היא פשוט עוברת ב"ה לפרק הבא". מאבק על דמות הליכוד ההחלטה מגיעה לאחר חודשים שבהם הוביל רביבו קו תקיף בתוך התנועה, במסגרת מאבק ממושך מול ח"כ טלי גוטליב סביב שאלת דמותו של הליכוד והדרך שבה צריכה התנועה להתנהל. רביבו ביקש לאורך התקופה לשמור על אופיו הממלכתי של הליכוד ולהרחיב את בסיס התמיכה של המפלגה. תמיכה חסידית ראשונה | זה האדמו"ר שהבטיח: "איזנקוט יהיה ראש הממשלה" שאול כהנא | 11:07 במהלך אירועי 'הליכודיאדה' שהתקיימו באילת בחודשים האחרונים, עלה רביבו להתקפה חריפה על גוטליב בראיון ל'כיכר השבת'. הוא כינה אותה "הסוס הטרויאני של הליכוד" והאשים אותה בעשיית נזק למחנה הימין כולו. בהקלטות שפורסמו נשמע רביבו אומר: "היא עושה לנו נזק מטורף. את זה אפשר לדבר מאולפן, לא צריך בשביל זה להיות חברת כנסת".

גוטליב בריאיון ל'כיכר השבת' ( צילום: כיכר השבת )

לטענת רביבו, מטרתו הייתה למנוע מצב שבו מאבקים פנימיים וסגנון פוליטי מתלהם ירחיקו מצביעים מהליכוד. "אנחנו צריכים להחליט, האם אנחנו כליכודניקים ותיקים מסכימים להיכנע לגוטליביזם?", שאל בהקלטה. "או להגיד 'שנייה, ליכוד זאת תנועה שגדלנו עליה, יש לה ערכים, יש לה דרך'".

סיום פרק, המשך שליחות

רביבו מדגיש כעת כי למרות סיום כהונתו בכנסת, הוא אינו עוזב את הליכוד. מבחינתו, ההחלטה שלא להתמודד אינה פרישה מהתנועה אלא סיום של פרק אחד והמשך השליחות הציבורית במסגרת אחרת. הוא לא פירט באיזו צורה בדיוק תימשך השליחות הציבורית שלו.

ההחלטה של רביבו מסמנת אבן דרך נוספת במסגרת המאבק על דמותה של תנועת הליכוד ועל הדרך שבה היא מבקשת להציג את עצמה לציבור לקראת מערכת הבחירות. בתקופה האחרונה עוסקת התנועה בסדרת מאבקים פנימיים סביב מנגנון השריונים, התמודדות במחוזות והרכב הרשימה לכנסת.