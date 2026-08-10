עינב צנגאוקר ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

עינב צנגאוקר, אם שורד השבי מתן צנגאוקר, פרסמה לפני זמן קצר (שני) פוסט זועם בו חשפה את הסיפור המלא מאחורי הקשר שלה עם מפלגת הדמוקרטים. בפוסט ארוך ומפורט, תיארה צנגאוקר כיצד יו"ר המפלגה יאיר גולן הבטיח לה שריון בצמרת הרשימה לכנסת, היא עמדה בכל ההתחייבויות שלה - והוא בסופו של דבר החליט אחרת.

"כבר בחודש פברואר, כשהחלו הדיווחים על צפי לפיזור הכנסת, נפגשתי, לבקשתו, עם יאיר גולן", כתבה צנגאוקר. "באותה פגישה הוצע לי שיריון בצמרת הרשימה מיד אחרי חברי הכנסת המכהנים. לאחר מחשבות והתלבטויות האם זהו הצעד הנכון עבורי, השבתי בחיוב ליאיר והשיריון סוכם ביננו". על פי דבריה, מאותו רגע נתבקשה לשמור על הסיכום בסוד, ואנשי גולן שמרו איתה על קשר קבוע. "במהלך כל התקופה הזו אושררה במספר הזדמנויות ההתחייבות מול יאיר בעצמו", הבהירה. "בכל פעם הודגש בפניי שמילה זו מילה, שהסיכום בינינו בתוקף, ושאחרי שתיבחר רשימת המתמודדים בפריימריז, יוכרז על השריון שלי בצמרת הרשימה".

עינב צנגאוקר ( צילום: Chaim Goldberg/FLASH90 )

צנגאוקר הוסיפה כי כחלק מהסיכום ביניהם, נתבקשה להוריד פרופיל תקשורתי במהלך התקופה שעד להכרזה. "כמובן שעמדתי בהתחייבותי ושמרתי על חשאיות הסיכום בינינו, הורדתי פרופיל ולא בחנתי אופציות אחרות, כמו השתתפותי בפריימריז, וגם לא קידמתי אפשרויות אחרות", כתבה. "מילאתי את הצד שלי בסיכום".

אולם בסופו של דבר, כפי שפורסם, החליט גולן שלא להשתמש בזכות השריונים שניתנה לו עבור אף מועמד. "לצערי, וכפי שפורסם, החליט גולן אחרת. זה הסיפור כולו", סיכמה צנגאוקר את הפרק הזה בחייה.

"אני מתכוונת להחזיר את החוב שלי לעם ישראל"

למרות האכזבה, הבהירה צנגאוקר כי היא ממשיכה קדימה. "האירוע הזה נגמר והוא כבר מאחוריי", כתבה. "הבטחתי ואקיים: אני מתכוונת להחזיר את החוב העצום שלי לעם ישראל ולעשות הכל כדי שיהיה פה טוב יותר. בשבועות שנותרו עד הבחירות חובה עלינו לוודא שממשלת המחדל לא תצליח במזימתה להעלים ולהשכיח את הטבח, את ההפקרה ואת הכישלון המוחלט שהיא חתומה עליו בכל החזיתות".

יאיר גולן ( צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90 )

צנגאוקר פרטה את חזונה למדינה: "יחד נבנה כאן מחדש מדינה שבה יושב הסדר הנכון על כנו: שוויון בזכויות, בחובות ובהזדמנויות. לכולנו. במדינה כזו - תתאפשר אחדות אמיתית. במדינה כזו - יתאפשר ליצור גשר אמיתי לאיחוי הקרעים הנוראים שנוצרו פה. מיד אחרי הבחירות, נפעל לתיקון, לאחדות ולריפוי החברה הישראלית".

בסיום הפוסט, שבה צנגאוקר לסיפור האישי שלה ושל משפחתה. "בכל בוקר מחדש אני וילדיי בוחרים בשיקום ובריפוי. כשאני מביטה בהם, אני רואה לנגד עיניי חיים שלמים שקיבלנו בחזרה", כתבה. "לשניה אחת אני לא שוכחת את ההמונים ברחובות שגרמו לזה לקרות. לשניה אחת אני לא שוכחת את המשפחות שלא זכו לרגעים הללו. אמשיך להשמיע קול ברור וצלול למען תיקון המדינה. אני צריכה את כולכם.ן איתי".

כזכור, צנגאוקר הפכה לאחת הדמויות המרכזיות במטה משפחות החטופים ובמחאה הציבורית נגד הממשלה. בנה מתן נחטף עם אילנה גריצ'בסקי מביתם בקיבוץ ניר עוז, ושוחרר בעסקה האחרונה לאחר 738 ימים בשבי. לאחר חזרתה של גריצ'בסקי בעסקת החטופים הראשונה, נקטה צנגאוקר בקו חריף במיוחד נגד ההנהגה.

ההודעה של גולן על אי השימוש בשריונים הגיעה לאחר תקופה של מגעים בין הצדדים. על פי חוקת מפלגת הדמוקרטים, גולן היה יכול לשרין מועמדים במקום ה-2 או במקום ה-10 ברשימת המפלגה, אך בחר שלא לעשות זאת עבור צנגאוקר.