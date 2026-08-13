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בחירות 2026

סקר חדש: איזנקוט מוביל, בנט נחלש - וההתרסקות הכואבת של גלעד ארדן

מפלגת 'ישר!' שומרת על כוחה עם 23 מנדטים • הליכוד נחלשת ל-21, 'ביחד' צונחת ל-12 | גוש האופוזיציה מגיע ל-60 מנדטים עם טרופר והנדל (פוליטי מדיני)

19תגובות
רחוקים מאחוז החסימה. ארדן ואדלשטיין (צילום: אבשלום ששוני/Flash90)

סקר מנדטים חדש של 'המדד' שפורסם אמש (רביעי) בחדשות 13 מציג תמונה מורכבת במפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט שומרת על כוחה ומובילה עם 23 מנדטים, בעוד מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו נחלשת ויורדת למנדט אחד ל-21 מנדטים.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה במגמת הצניחה ומתרסקת ל-12 מנדטים בלבד - ירידה לעומת סקרים קודמים. מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן שומרת על יציבות עם 11 מנדטים, וכך גם 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן שעומדת על 10 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות, ש"ס בראשות אריה דרעי עומדת על 7 מנדטים - נתון שחוזר על עצמו בסקרים האחרונים ומהווה ירידה של ארבעה מנדטים לעומת כוחה הנוכחי בכנסת. יהדות התורה ממשיכה לשמור על יציבות בסקרים עם 8 מנדטים.

מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-8 מנדטים, בעוד 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' נותרת עם 5 מנדטים. במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות יחד 11 מנדטים במצטבר.

מפת הגושים: האופוזיציה מתקרבת לרוב

על פי הסקר, גוש האופוזיציה בראשות איזנקוט מונה 56 מנדטים. אולם אם מפלגת 'בית ציוני' של חילי טרופר ויועז הנדל, שעוברת הפעם את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, תצטרף לגוש - הוא יגיע ל-60 מנדטים ויתקרב משמעותית ליכולת להרכיב ממשלה.

גוש הקואליציה של נתניהו עומד על 49 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות נמצאות באמצע עם 11 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, בל"ד וכחול לבן של בני גנץ.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, הפער בין המועמדים גדל: גדי איזנקוט מתחזק ומגיע ל-47% מהציבור הסבור שהוא מתאים לתפקיד, בעוד בנימין נתניהו נחלש ויורד ל-34% בלבד - פער של 13 נקודות אחוז לטובת איזנקוט.
סקרבחירות 2026

19 תגובות

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18
מצאתם מכל הערוצים להביא סקר מהונדס של ערוץ התרעלה האנטישמי ערוץ 13? כל השנים הערוצים הביטו תחזיות לטובת השמאל ותמיד נכשלו ועדיין אתם מתחנפים למילייה השמאלני. לפחות תביאו השוואה לסקרים של ערוץ 14. אני מבין שכיכר השבת קנוי כבר על ידי השמאל אבל בכל זאת למראית עיין תנסו להיות מאוזנים
אתם מביאים סקרים דמיוניים
17
ארדן עשה את טעות חייו בזה שהוא איים עם מי לא לשבת לדעתי היה נכנס לליכוד במקום ריאלי בשקט
אריאל
16
האופוזיציה מתקרבת בסקרים בלבד.
האופוזיציה

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