תובע גם את טיקטוק וגוגל: איש העסקים תובע ב-100 אלף שקל 

איש העסקים אפי (אפרים) קניאס הגיש לבית משפט השלום בירושלים תביעה בסך 100 אלף שקלים נגד חיים צפרי, בטענה כי פרסם נגדו סרטונים בטיקטוק הכוללים, לטענתו, טענות כוזבות הפוגעות בשמו הטוב, בכבודו ובעסקיו. בנוסף צורפו לתביעה טיקטוק ישראל וגוגל ישראל כנתבעות פורמליות, לצורך קבלת צו להסרת הפרסומים ותוצאות החיפוש בלבד.

על פי כתב התביעה, הנתבע מנהל נגד קניאס "מסע הכפשה מכוון, שיטתי וזדוני", במסגרתו פרסם ברשת החברתית טיקטוק תכנים שלטענת התובע מציגים אותו באור שקרי ומשפיל. עוד נטען כי הסרטונים מופיעים גם בתוצאות החיפוש של גוגל, כך שכל אדם המחפש את שמו של התובע נחשף אליהם.

לטענת קניאס, הרקע לפרסומים הוא הליך משפטי קודם שניהלה חברה שבשליטתו נגד הנתבע. לדבריו, הנתבע הועסק בעבר בחברת "קרני ראם השכרת רכב", פוטר מעבודתו, ובהמשך ניתן נגדו פסק דין בתביעה אזרחית שהגישה החברה. לטענת התובע, לאחר אותו הליך החל הנתבע בפרסומים שנועדו לפגוע בו ובפעילותו העסקית.

עוד נטען כי הפרסומים אינם כוללים ולו טענה אחת נכונה, וכי הנתבע הסתיר מהציבור את קיומו של ההליך המשפטי שהתנהל נגדו, במטרה ליצור מצג שווא שלפיו התובע ועסקיו פועלים שלא כדין. לטענת קניאס, התנהלות זו מעידה על כוונה לפגוע ומצדיקה פסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק.

במסגרת התביעה מבקש קניאס לחייב את הנתבע בפיצוי של 100 אלף שקלים, להורות על הסרה מלאה של הפרסומים מטיקטוק ומתוצאות החיפוש בגוגל, לחייב את הנתבע לפרסם תיקון והכחשה באותה חשיפה שבה פורסמו הדברים, וכן להוציא צו שיאסור עליו לפרסם בעתיד פרסומים דומים נגדו.

יודגש כי מדובר בטענות המופיעות בכתב התביעה בלבד, אשר טרם התבררו בבית המשפט.