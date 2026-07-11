בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך 2.3 מיליון שקלים הוגשה לבית משפט השלום בחיפה נגד חברת גלובל ריטייל ק.י. בע"מ, לשעבר "יינות ביתן", אחת מקבוצות הקמעונאות הגדולות בישראל. החברה מפעילה את רשתות השיווק קרפור (Carrefour) ויינות ביתן, לצד פלטפורמות מכירה מקוונות, ובמוקד התביעה עומדת הטענה כי הטעתה צרכנים באופן הצגת מוצר מזון שנמכר ברשתותיה.

על פי הבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד גולן נפתלי, גלובל ריטייל הציגה באתרי האינטרנט, ביישומון ובסניפי רשתות קרפור ויינות ביתן מוצר בשם "גבינה בסגנון דנאבול" במחלקת הגבינות ובתוצאות החיפוש תחת המונח "גבינה". לטענת התובע, המוצר מכיל שומן צמחי ולכן אינו עומד בהגדרה החוקית של גבינה, כך שהצגתו באופן זה מהווה הטעיה של הצרכנים.

בכתב התביעה נטען כי לאחר רכישת המוצר גילה התובע כי על גבי אריזתו כלל לא מופיעה המילה "גבינה", וכי היצרן והיבואן נמנעו מלכנות אותו כך. לטענתו, רק באופן ההצגה שביצעה גלובל ריטייל באתרי המכירה ובסניפים נוצר הרושם שמדובר בגבינה לכל דבר. בעקבות זאת הוא טוען כי רכש את המוצר מתוך הסתמכות על המצג שהוצג בפניו.

התביעה מסתמכת, בין היתר, על תקנות בריאות העם, תקנים ישראליים רשמיים וחוק הגנת הצרכן, שלטענת התובע אינם מאפשרים לכנות מוצר המכיל שומן צמחי בשם "גבינה". עוד נטען כי מדובר בהפרת חובה חקוקה, בהטעיית צרכנים, בפגיעה באוטונומיה של הצרכן ובעשיית עושר ולא במשפט.

לפי הבקשה, גלובל ריטייל מפעילה את רשתות קרפור ויינות ביתן בפריסה ארצית, ולכן נטען כי אופן הצגת המוצר השפיע על ציבור רחב של לקוחות. התובע מעריך כי במהלך שבע השנים האחרונות בוצעו כ-23 אלף רכישות של המוצר, ובהתאם מבקש להכיר בתביעה כייצוגית עבור כלל הצרכנים שרכשו אותו בתקופה זו.

סכום התביעה הועמד על 2.3 מיליון שקלים, והוא כולל דרישה להשבת חלק מהתמורה, פיצוי לצרכנים וצו שיורה לחברה לשנות את אופן הצגת המוצר.

בשלב זה מדובר בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בלבד. בית המשפט טרם הכריע בטענות, ותגובת חברת גלובל ריטייל טרם הוגשה.