הפגנות הגיוס חסמו גם פיצוי: השופט הפתיע את הלקוח

השעון מתקתק, יום העבודה מתבזבז, והמשלוח שקבעתם לשעות הבוקר פשוט לא מגיע. זו סיטואציה שכל צרכן ישראלי מכיר מקרוב, אך השאלה הגדולה נותרה תמיד פתוחה: האם מותר לחברות להשתמש בתירוצים כדי לעכב אתכם, או שזמנכם הוא באמת קודש?

פסק דין חדש שניתן על ידי אלישי בן יצחק בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב משרטט גבול ברור בין רשלנות לבין מציאות תחבורתית מורכבת. המקרה עסק בתביעה נגד חברת השינוע, לאחר שמכונת כביסה שנקנתה לפני כשנה, סופקה באיחור של כארבע שעות מהחלון שנקבע.

מחאת הרכבים כתירוץ לגיטימי?

הלקוח טען כי על החברה היה להיערך ליום המחאה שפורסם מראש בתקשורת, וכי אין להשתמש בתירוצי "נסיבות בלתי צפויות". מנגד, החברה הציגה תמונת מצב של קריסת צירים מרכזיים ברחבי הארץ – מכביש 1 ועד כביש 443 – וטענה כי עשתה כל שביכולתה כדי להשלים את המשימה תחת תנאים בלתי אפשריים.

כידוע, מחאת הרכבים שהתקיימה באותו יום גרמה לחסימות נרחבות בכבישים מרכזיים. כביש 4 נחסם לחלוטין, כביש 6 היה חסום באזורים מסוימים, וגם כביש 444 סמוך לאלעד נחסם בידי מפגינים. המציאות התחבורתית באותו יום הייתה מורכבת במיוחד.

"זמנו של הצרכן אינו הפקר"

אלישי בן יצחק הדגיש בפסיקתו כי אכן "זמנו של הצרכן אינו הפקר", וחוק הגנת הצרכן נועד להגן עלינו מהמתנה מיותרת. עם זאת, במקרה זה הוכרע כי התובע לא הוכיח שהנתונים על חסימות הכבישים היו ידועים ברמה שתחייב ביטול מראש.

יתרה מכך, בית המשפט בחר לשבח את החברה על כך שלא ויתרה על המשלוח וניסתה להשלימו באותו יום, תוך שהוא מזהיר כי קביעה אחרת עלולה לעודד חברות פשוט לבטל שירות לצרכנים ברגע שמתחילות הפגנות.

הפסיקה: איזון בין זכויות הצרכן למציאות

בסופו של דבר, התביעה נדחתה, והדרישה לפיצוי בגין עוגמת נפש נמחקה בהיעדר הוכחות לנזק ממשי. פסק הדין מבהיר כי לא כל איחור במשלוח מזכה אוטומטית בפיצוי – יש לבחון את הנסיבות הספציפיות ואת מאמצי החברה להתמודד עם המצב.