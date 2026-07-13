18 שעות בטרמינל נטוש: פיצוי כבד לנוסעים שהופקרו

המתנה מחוץ לטרמינל ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

מה שהתחיל כטיסה שגרתית לישראל הפך לסיוט של 18 שעות בטרמינל נטוש. ארבעה נוסעים מצאו את עצמם תקועים בשדה התעופה בלרנקה, קפריסין, ללא מזוודות, ללא לינה ועם מעט מאוד אוכל – והכל בגלל שרשרת של ביטולי טיסות ומחדלים של חברות התעופה. כעת, בית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה קבע: חברות התעופה ארקיע וטוס ישלמו את המחיר.

האירוע התרחש ביוני 2024, כאשר הנוסעים רכשו כרטיסי טיסה חזרה לישראל דרך חברת ארקיע. הטיסה הייתה אמורה להמריא בשעות הצהריים, אך במקום זאת החלה סדרה של דחיות והודעות מבלבלות. לאחר שהנוסעים שובצו לטיסה חלופית, גם זו בוטלה. ההודעה הסופית הגיעה רק סמוך לשעה 01:00 בלילה – כרטיס חדש רק לבוקר שלמחרת. המציאות שנגלתה בפני הנוסעים הייתה קשה: הם נותרו תקועים בשדה התעופה ללא כל סיוע ראוי מצד חברות התעופה. ללא מזוודות שנשארו במטוס, ללא אפשרות לינה מסודרת, ועם מעט מאוד אוכל – 18 שעות של המתנה מורטת עצבים הפכו לחוויה שלא ישכחו במהרה. ניסיונות התחמקות שנכשלו בת גילתה העברת מיליון ש"ח מחשבון אמה לאחותה דניאל הרץ | 08:32 זמביה: סגנית הנשיא המריאה במסוק לאחר ביקור בבית ספר - זה מה שאירע דקה אחרי | צפו איציק אברהם | 13:48 כשהגיע הזמן לשאת באחריות, חברות התעופה ניסו להתנער מהמחדל. ארקיע, שמכרה את הכרטיסים וגבתה את התשלום, תלתה את האשם במצב הביטחוני ובמלחמת 'חרבות ברזל'. טוס, שהפעילה את המטוס בפועל, טענה לתקלה בטיחותית נדירה בחלון תא הטייס – תקלה שלטענתה לא ניתן היה לצפות מראש. אולם בית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה, בראשות מיכאל שמפל, לא השתכנע מהטענות. בפסק הדין נקבע כי שתי החברות אחראיות למחדל: ארקיע כמי ששיווקה את הכרטיסים, וטוס כמי שהפעילה את הטיסה. העובדה שהחברות לא עמדו בחובות היידוע והסיוע בזמן אמת, והעובדה שלא הוכיחו כי אכן מדובר בנסיבות חריגות שפוטרות מפיצוי, הובילו לקביעה החד-משמעית.

מטוס חברת 'וויזאייר' ( צילום: shuterstock )

פיצוי סטטוטורי ופיצויים לדוגמה

בית המשפט קבע כי החברות ישלמו לכל אחד מארבעת הנוסעים פיצוי סטטוטורי בסך אלף שקלים, בנוסף להוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. הפיצוי נקבע הן בשל הפרת החובות הבסיסיות של חברות התעופה, והן כפיצוי לדוגמה שנועד להרתיע מפני מחדלים דומים בעתיד.

פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם בתי משפט מטילים אחריות על חברות תעופה שלא עומדות בחובותיהן כלפי נוסעים. כפי שדווח ב'כיכר השבת', בית המשפט המחוזי בירושלים ביטל לאחרונה פיצוי שחויבה חברת ישראייר לשלם, אך במקרה הנוכחי המצב היה שונה לחלוטין – המחדל היה ברור, והחברות לא הצליחו להוכיח נסיבות חריגות.

פסק הדין מדגיש את החשיבות של עמידה בחובות היידוע והסיוע לנוסעים בזמן אמת, במיוחד במצבים של ביטולי טיסות ממושכים. 18 שעות של המתנה בטרמינל נטוש, ללא מזוודות ולינה, הן חוויה שאף נוסע לא צריך לעבור – ובית המשפט הבהיר כי חברות התעופה לא יוכלו להתחמק מאחריותן.