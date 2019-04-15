לאחר תקופה ניסוי שנוי במחלוקת עם כפתורי איתות בהגה, שספגו ביקורת על נוחות ובטיחות, טסלה נכנעת ללחץ ציבורי ומחזירה את הידיות בדגמי המודל 3 החדשים בסין | החברה תציע גם שירות שדרוג ללקוחות קיימים בתשלום, במהלך המגיע על רקע ירידה במכירות והתחזקות התחרות מצד יצרניות סיניות | ההחלטה משתלבת במגמה רחבה יותר של חזרה לעקרונות עיצוב פרקטיים לאחר שהתברר כי השאיפה לצמצם רכיבים פגעה בחוויית הנהיגה (רכב)
שערורייה בחברת הוט מובייל: החברה ניתקה מאות חרדים משירותי האינטרנט של החברה ללא הודעה מוקדמת בניגוד לחוזה שחתמה עם הלקוחות, ותוך הפרה בוטה של חוקי יסוד ופרטיות הלקוחות. ולא תאמינו: החברה ממשיכה גם לגבות תשלום על האינטרנט שניתקה • פרסום ראשון
ויכוח בין מנהל סניף ברשת "זול ובגדול" ולקוח חרדי, חרג מגבולות הנורמה והפך לסוער. מנהל הסניף צעק: "זה מה שאתם יודעים, להתלונן. בשביל זה יש לכם את הכיפה". וגם איים: "אם היינו נפגשים ברחוב לא היה לך זקן" • אבי יוחנן, בעליה של החנות ל'כיכר השבת': "אני יודע דבר אחד, אל תדון את האדם בשעת כעסו, הלקוח הביא אותו למצב לא נעים. הוא היה בכעס" (חרדים)
