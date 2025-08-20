כיכר השבת
לאחר הביקורות הרבות

"טעות הנדסית" | טסלה מחזירה את ידיות האיתות למודל 3

לאחר תקופה ניסוי שנוי במחלוקת עם כפתורי איתות בהגה, שספגו ביקורת על נוחות ובטיחות, טסלה נכנעת ללחץ ציבורי ומחזירה את הידיות בדגמי המודל 3 החדשים בסין | החברה תציע גם שירות שדרוג ללקוחות קיימים בתשלום, במהלך המגיע על רקע ירידה במכירות והתחזקות התחרות מצד יצרניות סיניות | ההחלטה משתלבת במגמה רחבה יותר של חזרה לעקרונות עיצוב פרקטיים לאחר שהתברר כי השאיפה לצמצם רכיבים פגעה בחוויית הנהיגה (רכב) 

ידית האיתות חוזרת למקומה (צילום: טסלה)

טסלה משנה כיוון ומחזירה את ידיות האיתות המסורתיות לרכב המודל 3 בסין, לאחר שהסירה אותן בגרסת ה־Highland שהושקה ב־2023. לפי אתר החברה בסין, כל גרסאות המודל 3 החדשות – הנעה אחורית, טווח ארוך וביצועים – יגיעו מעתה עם ידיות איתות מותקנות כמפרט סטנדרטי.

במקביל, החברה מציעה חבילת שדרוג ללקוחות קיימים בעלות של כ־2,499 יואן (כ־350 דולר), שתכלול התקנת הגה חדש עם ידיות איתות והחזרת ההגה המקורי למחזור. השדרוג יתבצע במרכזי השירות של טסלה, וצפוי להיות זמין החל מאמצע ספטמבר, בשלב ראשון לכלי רכב שיוצרו אחרי פברואר 2025.

המהלך מגיע בעקבות ביקורת חריפה מצד נהגים שטענו כי כפתורי האיתות בהגה החדש אינם נוחים ואף מהווים סכנה - במיוחד בפניות חדות או במעגלי תנועה, שם זווית הסיבוב של ההגה שיבשה את תחושת המיקום של הכפתורים. לטענת נהגים ובוחנים, היעדר משוב טקטילי אילץ אותם להסיט את המבט מהכביש כדי לוודא לחיצה נכונה.

בכירי טסלה בעצמם הודו ב"טעות ההנדסית". סגן נשיא ההנדסה של החברה, לארס מוראבי, אמר מוקדם יותר השנה כי "בטסלה אנחנו תמיד דוחפים למחיקת רכיבים עודפים, אבל ייתכן שפה מחקנו יותר מדי".

הנסיגה מתרחשת ברקע ירידה במכירות החברה בסין - נתוני המחצית הראשונה של 2025 מצביעים על ירידה של 5.36% במכירות בהשוואה לשנה הקודמת, בעוד התחרות מול יצרניות מקומיות מתחזקת. טסלה כבר החזירה את ידיות האיתות גם לדגם ה־Model Y שהושק מחדש בתחילת השנה, בעוד שהכפתורים נשמרים בדגמים היקרים כמו הסייברטראק וה־Model S.

