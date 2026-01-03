טסלה חושפת גרסה מחודשת של משאית עם טעינה 'מגה-מהירה'

טסלה חשפה השבוע את העיצוב המעודכן של משאית ה‑Semi, בצעד שמעיד על בשלות טכנולוגית לקראת ייצור סדרתי רחב ב‑2026. בסרטון שפורסם בערוצי החברה נראית המשאית כשהיא נטענת בעמדת Megacharger במהירות מסחררת של 1.2 מגה‑ואט - הספק חסר תקדים בעולם התחבורה הכבדה.

הטעינה העוצמתית, שהגיעה לשיא של 1,206 קילוואט במהלך ניסוי שנערך במתחם גיגה נבדה, מאפשרת להוסיף כ‑20 קוט״ש של אנרגיה בכל דקה. המשמעות: ניתן להטעין את סוללת ה‑Semi, בנפח מוערך של כ‑850 קוט״ש, מ‑10% ל‑80% בתוך פחות מ‑45 דקות - די והותר למהלך יום עבודה טיפוסי בענף ההובלה.

עיצוב חדש, טכנולוגיה מתקדמת

צילומי רחפן שפורסמו על ידי מי שמגדיר עצמו 'חובב טסלה', זֵיין הִינְרִיכְס, חשפו את עיצוב הדור החדש: פנסי חזית דמויי פס אור רציף, חלונות צד מוקטנים, מצלמות נוספות וצעדים עם שכבת מתכת מחורצת נגד החלקה.

דן פריסטלי, ראש תוכנית ה‑Semi בטסלה, אישר כי המשאית החדשה תשתמש בגרסת החיבור העדכנית של תקן MCS (Megawatt Charging System) שנקבע כסטנדרט בינלאומי לטעינת רכבים מסחריים. לדבריו, "הגרסה הקודמת הייתה ניסוי מוקדם בגרסת 2.4 של תקן MCS, וכעת עברנו לחיבור הרשמי שמאושר לשוק הגלובלי".

מענה ישיר לספקנות בענף

טסלה מבקשת בין היתר להפריך את הספקות שהועלו בשנים האחרונות מצד יצרני המשאיות המסורתיים, שטענו כי זמני טעינה ארוכים יפגעו בכדאיות תפעולית של משאיות חשמליות. אך עם טעינה של 1.2 מגה‑ואט, נהגים יוכלו להשלים חלק ניכר מהאנרגיה הדרושה בזמן עצירת חובה של 30 דקות - כפי שמחייב החוק האמריקאי לאחר שמונה שעות נהיגה.

הישג זה מתאפשר בזכות ארכיטקטורת הטעינה החדשה של טסלה, V4 Cabinet, התומכת במתחים של 400 עד 1000 וולט. מערכת זו מאפשרת טעינה של עד 500 קילוואט לרכב פרטי ו‑1.2 מגה‑ואט ל‑Semi.

החברה מתכננת להקים 46 תחנות Megacharger ברחבי ארצות הברית עד תחילת 2027, כאשר הראשונות צפויות לפעול כבר במהלך השנה הקרובה. במקביל, מפעל הייצור החדש בנבדה אמור להיכנס לפעולה במחצית הראשונה של 2026 עם יעד ייצור של עד 50 אלף משאיות בשנה.

בענף מציינים כי אם טסלה תעמוד ביעדים אלה - מדובר יהיה ברגע המכונן שיביא לחשמול אמיתי של שוק המשאיות הכבדות בעולם.