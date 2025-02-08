החברה האמריקאית הודיעה על התייקרות של 10,000 דולר בכל גרסאות דגמי היוקרה S ו‑X בצפון אמריקה - על רקע ירידה במכירות ויציאה משווקים מרכזיים באירופה ובסין | לצד ההתייקרות, מציעה טסלה חבילת פרימיום הכוללת תוכנת נהיגה אוטונומית מלאה, טעינה חינמית לכל החיים, שירותי קישוריות פרימיום ללא הגבלה ותוכנית שירות מקיפה לארבע שנים (רכב)
חברת הרכב החשמלית מסין Nio מבצעת כבר תקופה החלפה של סוללה ברכב חשמלי במקום טעינה שלה, כיצד זה פועל? | לאחרונה שיא חדש נרשם ב-25 בינואר עם כמעט 120,000 החלפות סוללה ביום אחד, על רקע חגיגות השנה החדשה הסינית (רכב)